https://ria.ru/20220204/otlov-1770920108.html

Фонд поможет освободить улицы Владивостока от бродячих собак

Фонд поможет освободить улицы Владивостока от бродячих собак - РИА Новости, 04.02.2022

Фонд поможет освободить улицы Владивостока от бродячих собак

Улицы Владивостока начали освобождать от бродячих собак. Мэрия города заключила контракт на отлов, вакцинацию, стерилизацию и помощь беспризорным животным с... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:44

2022-02-04T13:44

2022-02-04T13:44

общество

владивосток

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Улицы Владивостока начали освобождать от бродячих собак. Мэрия города заключила контракт на отлов, вакцинацию, стерилизацию и помощь беспризорным животным с центром защиты и оказания помощи животным. Профессиональные кинологи уже отловили 14 собак по заявкам жителей столицы Дальнего Востока.В администрации города подчеркнули, что в течение нескольких лет в городе ни одна компания не выходила на заключение контрактов с мэрией на отлов собак, но нашелся ответственный подрядчик.Благодаря совместной работе фонда "Четыре лапы" и администрации все владивостокцы, которые столкнулись с беспризорными и агрессивными собаками, могут обратиться по телефону единой дежурной диспетчерской службы по телефону 2222-333. Как сообщают в администрации города, каждое обращение будет отрабатываться, но первоочередное внимание уделят случаям, когда известно, что животные проявляют агрессию.Таким образом, согласно закону, через двадцать дней после отлова собак возвращают на то же место, где их отловили.Также в городе ведется проектирование муниципального приюта для бездомных животных. Определен земельный участок под размещение приюта. На первом этапе концепцией предусмотрено строительство вольеров, площадок для выгула и тренировок собак, а также центра стерилизации с ветеринарной клиникой. В ближайшее время разработчики проекта планируют провести широкое общественное обсуждение объекта, чтобы максимально учесть все потребности.

https://ria.ru/20220120/priyut-1768524745.html

https://ria.ru/20220119/zhivotnye-1768411423.html

владивосток

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общество, владивосток