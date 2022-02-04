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Фонд поможет освободить улицы Владивостока от бродячих собак
Фонд поможет освободить улицы Владивостока от бродячих собак - РИА Новости, 04.02.2022
Фонд поможет освободить улицы Владивостока от бродячих собак
Улицы Владивостока начали освобождать от бродячих собак. Мэрия города заключила контракт на отлов, вакцинацию, стерилизацию и помощь беспризорным животным с... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:44
2022-02-04T13:44
2022-02-04T13:44
общество
владивосток
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Улицы Владивостока начали освобождать от бродячих собак. Мэрия города заключила контракт на отлов, вакцинацию, стерилизацию и помощь беспризорным животным с центром защиты и оказания помощи животным. Профессиональные кинологи уже отловили 14 собак по заявкам жителей столицы Дальнего Востока.В администрации города подчеркнули, что в течение нескольких лет в городе ни одна компания не выходила на заключение контрактов с мэрией на отлов собак, но нашелся ответственный подрядчик.Благодаря совместной работе фонда "Четыре лапы" и администрации все владивостокцы, которые столкнулись с беспризорными и агрессивными собаками, могут обратиться по телефону единой дежурной диспетчерской службы по телефону 2222-333. Как сообщают в администрации города, каждое обращение будет отрабатываться, но первоочередное внимание уделят случаям, когда известно, что животные проявляют агрессию.Таким образом, согласно закону, через двадцать дней после отлова собак возвращают на то же место, где их отловили.Также в городе ведется проектирование муниципального приюта для бездомных животных. Определен земельный участок под размещение приюта. На первом этапе концепцией предусмотрено строительство вольеров, площадок для выгула и тренировок собак, а также центра стерилизации с ветеринарной клиникой. В ближайшее время разработчики проекта планируют провести широкое общественное обсуждение объекта, чтобы максимально учесть все потребности.
https://ria.ru/20220120/priyut-1768524745.html
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общество, владивосток
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Улицы Владивостока начали освобождать от бродячих собак. Мэрия города заключила контракт на отлов, вакцинацию, стерилизацию и помощь беспризорным животным с центром защиты и оказания помощи животным. Профессиональные кинологи уже отловили 14 собак по заявкам жителей столицы Дальнего Востока.
В администрации города подчеркнули, что в течение нескольких лет в городе ни одна компания не выходила на заключение контрактов с мэрией на отлов собак, но нашелся ответственный подрядчик.
"Главной причиной было то, что у фондов и приютов попросту не было специализированных питомников для содержания животных в условиях, соответствующих требованиям. Эта ситуация изменилась летом прошлого года, когда помимо внесенных изменений в законодательство по правилам содержаниях собак и их отлова во Владивостоке появились фонды и организации, обладающие приютами, которые соответствуют всем требованиям", – прокомментировали в пресс-службе городской мэрии.
Благодаря совместной работе фонда "Четыре лапы" и администрации все владивостокцы, которые столкнулись с беспризорными и агрессивными собаками, могут обратиться по телефону единой дежурной диспетчерской службы по телефону 2222-333. Как сообщают в администрации города, каждое обращение будет отрабатываться, но первоочередное внимание уделят случаям, когда известно, что животные проявляют агрессию.
"На каждое такое обращение будет направлен наряд сотрудников приюта. Мы собак отлавливаем, привозим в центр помощи, где они проходят десятидневный карантин. На 11-й день приезжает ветеринар, проводит осмотр, стерилизацию и биркование. Все это заносится в единую базу, после процедур животное проводит еще десять дней в приюте под наблюдением специалистов", – пояснила руководитель фонда "Четыре лапы" Ксения Кожевникова и добавила, что за стуки до выпуска животных также прививают от бешенства.
Таким образом, согласно закону, через двадцать дней после отлова собак возвращают на то же место, где их отловили.
"Сам отлов мы осуществляем клеткой-ловушкой, а если собака когда-то уже подвергалась отлову и вообще очень осторожная и в клетку не идет, то используем выстрел снотворного. В приют собака попадает к нам глубоко спящей", – добавила она.
Также в городе ведется проектирование муниципального приюта для бездомных животных. Определен земельный участок под размещение приюта. На первом этапе концепцией предусмотрено строительство вольеров, площадок для выгула и тренировок собак, а также центра стерилизации с ветеринарной клиникой. В ближайшее время разработчики проекта планируют провести широкое общественное обсуждение объекта, чтобы максимально учесть все потребности.