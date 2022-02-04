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Обстановка у здания московского бюро DW остается спокойной
Обстановка у здания московского бюро DW остается спокойной - РИА Новости, 04.02.2022
Обстановка у здания московского бюро DW остается спокойной
Обстановка у московского бюро Deutsche Welle спокойная, никаких признаков отъезда сотрудников бюро немецкой телерадиокомпании нет, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:13
2022-02-04T10:13
2022-02-04T10:13
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Обстановка у московского бюро Deutsche Welle спокойная, никаких признаков отъезда сотрудников бюро немецкой телерадиокомпании нет, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также отмечали в ведомстве. В четверг шеф бюро заявил, что он получил официальное письмо от МИД РФ в 9.00 утра пятницы закрыть корпункт.Между тем, табличка с названием бюро до сих пор находится на здании и утром 4 февраля никаких признаков отъезда редакции не наблюдалось.Как сообщил РИА Новости охранник здания, где расположено бюро, машину для вывоза каких-либо грузов не заказывали.
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в мире, россия, deutsche welle
Обстановка у здания московского бюро DW остается спокойной
Корреспондент: признаков отъезда сотрудников DW у здания бюро компании в Москве пока нет