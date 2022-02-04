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Евросоюз хочет построить либерально-демократическую империю, считает Орбан
Евросоюз хочет построить либерально-демократическую империю, считает Орбан - РИА Новости, 04.02.2022
Евросоюз хочет построить либерально-демократическую империю, считает Орбан
Евросоюз хочет построить "либерально-демократическую империю", и победа оппозиции на предстоящих в апреле парламентских выборах в Венгрии станет для Брюсселя... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:51
2022-02-04T14:51
в мире
виктор орбан
янош адер
европа
венгрия
польша
еврокомиссия
парламент венгрии
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Евросоюз хочет построить "либерально-демократическую империю", и победа оппозиции на предстоящих в апреле парламентских выборах в Венгрии станет для Брюсселя "главным призом", считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."В наших, венгерских, интересах всегда было, чтобы в Европе не устанавливалась империя, потому что это подрывает национальные интересы. Брюссель хочет построить либерально-демократическую империю и отнять у государств-членов как можно больше прав", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth в пятницу.В качестве примера он привел реакцию Европейской комиссии на принятый в Венгрии закон, запрещающий распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола. По словам премьера, в Брюсселе пытаются лишить венгерских родителей права самостоятельно решать вопрос о половом воспитании своих детей."Венгерские левые открыто заявляют, что левое правительство станет главным призом для Брюсселя, но мы хотим получить главный приз не для Брюсселя, а для венгров", - сказал Орбан, комментируя ситуацию с предстоящими в апреле парламентскими выборами.Ранее президент Венгрии Янош Адер объявил, что парламентские выборы в стране пройдут 3 апреля 2022 года. Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венгрии в апреле 2018 года. По их итогам правящая коалиция во главе с Виктором Орбаном победила с 49,6% голосов, получив конституционное большинство в парламенте - 133 депутатских портфеля из 199. После выборов парламент Венгрии переизбрал Орбана на пост премьер-министра, он занял эту должность в четвертый раз. Кандидатом от оппозиционной коалиции на предстоящих выборах будет мэр небольшого города Ходмезевашархей Петер Марки-Зай.В июле Европейская комиссия пригрозила подать в суд на Польшу и Венгрию из-за нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в этих странах. В ЕК неоднократно критиковали принятый в Венгрии закон, запрещающий распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола.
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в мире, виктор орбан, янош адер, европа, венгрия, польша, еврокомиссия, парламент венгрии, лгбт-сообщество
14:51 04.02.2022
 
Евросоюз хочет построить либерально-демократическую империю, считает Орбан

Премьер Венгрии Орбан: Евросоюз хочет построить либерально-демократическую империю

© AP Photo / Olivier HosletПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе. 22 октября 2022 года
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе. 22 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Olivier Hoslet
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе. 22 октября 2022 года
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Евросоюз хочет построить "либерально-демократическую империю", и победа оппозиции на предстоящих в апреле парламентских выборах в Венгрии станет для Брюсселя "главным призом", считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"В наших, венгерских, интересах всегда было, чтобы в Европе не устанавливалась империя, потому что это подрывает национальные интересы. Брюссель хочет построить либерально-демократическую империю и отнять у государств-членов как можно больше прав", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth в пятницу.
В качестве примера он привел реакцию Европейской комиссии на принятый в Венгрии закон, запрещающий распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола. По словам премьера, в Брюсселе пытаются лишить венгерских родителей права самостоятельно решать вопрос о половом воспитании своих детей.
"Венгерские левые открыто заявляют, что левое правительство станет главным призом для Брюсселя, но мы хотим получить главный приз не для Брюсселя, а для венгров", - сказал Орбан, комментируя ситуацию с предстоящими в апреле парламентскими выборами.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 11:00
Генсек НАТО заявил, что побеседовал с премьером Венгрии
Ранее президент Венгрии Янош Адер объявил, что парламентские выборы в стране пройдут 3 апреля 2022 года. Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венгрии в апреле 2018 года. По их итогам правящая коалиция во главе с Виктором Орбаном победила с 49,6% голосов, получив конституционное большинство в парламенте - 133 депутатских портфеля из 199. После выборов парламент Венгрии переизбрал Орбана на пост премьер-министра, он занял эту должность в четвертый раз. Кандидатом от оппозиционной коалиции на предстоящих выборах будет мэр небольшого города Ходмезевашархей Петер Марки-Зай.
В июле Европейская комиссия пригрозила подать в суд на Польшу и Венгрию из-за нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в этих странах. В ЕК неоднократно критиковали принятый в Венгрии закон, запрещающий распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола.
 
В миреВиктор ОрбанЯнош АдерЕвропаВенгрияПольшаЕврокомиссияПарламент ВенгрииЛГБТ-сообщество
 
 
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