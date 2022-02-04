Евросоюз хочет построить либерально-демократическую империю, считает Орбан
Премьер Венгрии Орбан: Евросоюз хочет построить либерально-демократическую империю
© AP Photo / Olivier HosletПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе. 22 октября 2022 года
© AP Photo / Olivier Hoslet
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе. 22 октября 2022 года
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Евросоюз хочет построить "либерально-демократическую империю", и победа оппозиции на предстоящих в апреле парламентских выборах в Венгрии станет для Брюсселя "главным призом", считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В качестве примера он привел реакцию Европейской комиссии на принятый в Венгрии закон, запрещающий распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола. По словам премьера, в Брюсселе пытаются лишить венгерских родителей права самостоятельно решать вопрос о половом воспитании своих детей.
"Венгерские левые открыто заявляют, что левое правительство станет главным призом для Брюсселя, но мы хотим получить главный приз не для Брюсселя, а для венгров", - сказал Орбан, комментируя ситуацию с предстоящими в апреле парламентскими выборами.
Ранее президент Венгрии Янош Адер объявил, что парламентские выборы в стране пройдут 3 апреля 2022 года. Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венгрии в апреле 2018 года. По их итогам правящая коалиция во главе с Виктором Орбаном победила с 49,6% голосов, получив конституционное большинство в парламенте - 133 депутатских портфеля из 199. После выборов парламент Венгрии переизбрал Орбана на пост премьер-министра, он занял эту должность в четвертый раз. Кандидатом от оппозиционной коалиции на предстоящих выборах будет мэр небольшого города Ходмезевашархей Петер Марки-Зай.
В июле Европейская комиссия пригрозила подать в суд на Польшу и Венгрию из-за нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в этих странах. В ЕК неоднократно критиковали принятый в Венгрии закон, запрещающий распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола.