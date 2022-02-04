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"Спутник V" никак не влияет на течение онкозаболеваний, заявил Мурашко
"Спутник V" никак не влияет на течение онкозаболеваний, заявил Мурашко - РИА Новости, 04.02.2022
"Спутник V" никак не влияет на течение онкозаболеваний, заявил Мурашко
Вакцина "Спутник V" не может повлиять как-либо на течение онкологического заболевания, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:17
2022-02-04T11:17
2022-02-04T11:45
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" не может повлиять как-либо на течение онкологического заболевания, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В рекомендациях, в инструкциях по применению указано, что вакцина может применяться у пациентов со злокачественными новообразованиями. Что очень важно, никаких страхов, что вакцина повлияет как-то на течение заболевания, нет, полностью прошли все объёмы исследований, и она может быть рекомендована", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что вакцинация онкологических пациентов просто крайне необходима. В инструкциях по применению "Спутника V" указано, что вакцина может применяться у пациентов со злокачественными новообразованиями, подчеркнул министр.
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11:17 04.02.2022 (обновлено: 11:45 04.02.2022)
"Спутник V" никак не влияет на течение онкозаболеваний, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: "Спутник V" никак не может влиять на течение онкозаболеваний