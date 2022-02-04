https://ria.ru/20220204/onkologiya-1771028802.html

"Спутник V" никак не влияет на течение онкозаболеваний, заявил Мурашко

"Спутник V" никак не влияет на течение онкозаболеваний, заявил Мурашко - РИА Новости, 04.02.2022

"Спутник V" никак не влияет на течение онкозаболеваний, заявил Мурашко

Вакцина "Спутник V" не может повлиять как-либо на течение онкологического заболевания, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:17

2022-02-04T11:17

2022-02-04T11:45

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" не может повлиять как-либо на течение онкологического заболевания, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В рекомендациях, в инструкциях по применению указано, что вакцина может применяться у пациентов со злокачественными новообразованиями. Что очень важно, никаких страхов, что вакцина повлияет как-то на течение заболевания, нет, полностью прошли все объёмы исследований, и она может быть рекомендована", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что вакцинация онкологических пациентов просто крайне необходима. В инструкциях по применению "Спутника V" указано, что вакцина может применяться у пациентов со злокачественными новообразованиями, подчеркнул министр.

https://ria.ru/20211228/vaktsinatsiya-1765887854.html

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