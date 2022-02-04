https://ria.ru/20220204/omikron-1771115112.html
Попова заявила о замедлении распространения омикрон-штамма
Попова заявила о замедлении распространения омикрон-штамма - РИА Новости, 04.02.2022
Попова заявила о замедлении распространения омикрон-штамма
Распространение омикрон-варианта коронавируса замедлилось, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:46
2022-02-04T16:46
2022-02-04T22:14
распространение коронавируса
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Распространение омикрон-варианта коронавируса замедлилось, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Динамика развития и, так скажем, наступление штамма "омикрон" несколько замедлилось, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств мы также видим такую тенденцию, наблюдаем за ней в дальнейшем", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".При этом удельный вес "омикрона" среди заболевших коронавирусом в целом по стране составляет уже более 50 процентов, добавила Попова."Он очень контагиозен, он в два раза более заразен, чем вирус гриппа, например, на сегодняшний день, и поэтому распространяется так быстро", — сказала глава ведомства.Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре минувшего года. Ученые предполагают, что эта вариация обладает высокой трансмиссивностью и устойчивостью к защитным антителам. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с другими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.Самой эффективной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
https://ria.ru/20220204/omikron-1771116132.html
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество
16:46 04.02.2022 (обновлено: 22:14 04.02.2022)
Попова заявила о замедлении распространения омикрон-штамма
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о замедлении темпов распространения омикрон-штамма