https://ria.ru/20220204/omikron-1771035039.html

Эксперт предсказал резкий всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Эксперт предсказал резкий всплеск заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 04.02.2022

Эксперт предсказал резкий всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Заболеваемость штаммом коронавируса "омикрон" в России может достичь 400 тысяч случаев в день, нужна массовая вакцинация, считает вирусолог, завлабораторией... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:41

2022-02-04T11:41

2022-02-04T11:41

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

сергей нетесов

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НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Заболеваемость штаммом коронавируса "омикрон" в России может достичь 400 тысяч случаев в день, нужна массовая вакцинация, считает вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов."Нас ждет очень большой подъем заболеваемости в самые ближайшие недели. Мы его уже наблюдаем... Пока масштабы не ясны, но если рассматривать аналогии с такими странами, как США, а там ежедневная заболеваемость в максимуме была 1,3 миллиона в день, то у нас страна в 2,5 раза меньше по населению, поэтому у нас максимум может быть до 400 тысяч заболевших в день, а это очень сильно напряжет нашу систему здравоохранения", - сказал он в ходе лекции, размещенной на YouTube-канале НГУ."Кроме того, у этого варианта ("омикрона") очень большое репродуктивное число, оно явно больше, чем у исходного уханьского варианта, и сопоставимо только с "дельтой". Но дело в том, что у этого варианта еще и сокращенный инкубационный период. Он еще быстрее из-за этого распространяется", - сказал Нетесов.Эксперт выступил за скорейшую разработку и внедрение нового варианта вакцины от штамма "омикрон"."Считаю, что нам такой вариант нужен, тем более что у варианта "омикрон" совершенно явно есть возможности для эволюции… Поскольку эволюция этого варианта возможна, то вакцина от него, на мой взгляд, будет очень нужна. И я во многом уверен, что мы сможем победить нынешний коронавирус в результате быстрой разработки вакцины и быстрой вакцинации нашего населения", - сказал он. При этом эксперт отметил, что "Спутник V" более чем в 60% случаев защищает от тяжелого течения болезни.Он добавил, что на то, что эволюция коронавируса не закончилась, указывает появление уже второго варианта "омикрона" BA.2.

https://ria.ru/20220204/koronavirus-1770983655.html

https://ria.ru/20220203/omikron-1770976467.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, сергей нетесов