Эксперт предсказал резкий всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Вирусолог Нетесов: на пике "омикрона" в России возможны до 400 тысяч новых больных в день
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коридоре госпиталя для пациентов с Covid-19
Медицинские работники в коридоре госпиталя для пациентов с Covid-19. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Заболеваемость штаммом коронавируса "омикрон" в России может достичь 400 тысяч случаев в день, нужна массовая вакцинация, считает вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
"Нас ждет очень большой подъем заболеваемости в самые ближайшие недели. Мы его уже наблюдаем... Пока масштабы не ясны, но если рассматривать аналогии с такими странами, как США, а там ежедневная заболеваемость в максимуме была 1,3 миллиона в день, то у нас страна в 2,5 раза меньше по населению, поэтому у нас максимум может быть до 400 тысяч заболевших в день, а это очень сильно напряжет нашу систему здравоохранения", - сказал он в ходе лекции, размещенной на YouTube-канале НГУ.
"Кроме того, у этого варианта ("омикрона") очень большое репродуктивное число, оно явно больше, чем у исходного уханьского варианта, и сопоставимо только с "дельтой". Но дело в том, что у этого варианта еще и сокращенный инкубационный период. Он еще быстрее из-за этого распространяется", - сказал Нетесов.
Эксперт выступил за скорейшую разработку и внедрение нового варианта вакцины от штамма "омикрон".
"Считаю, что нам такой вариант нужен, тем более что у варианта "омикрон" совершенно явно есть возможности для эволюции… Поскольку эволюция этого варианта возможна, то вакцина от него, на мой взгляд, будет очень нужна. И я во многом уверен, что мы сможем победить нынешний коронавирус в результате быстрой разработки вакцины и быстрой вакцинации нашего населения", - сказал он. При этом эксперт отметил, что "Спутник V" более чем в 60% случаев защищает от тяжелого течения болезни.
Он добавил, что на то, что эволюция коронавируса не закончилась, указывает появление уже второго варианта "омикрона" BA.2.