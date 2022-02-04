Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220204/omikron-1771035039.html
Эксперт предсказал резкий всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Эксперт предсказал резкий всплеск заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 04.02.2022
Эксперт предсказал резкий всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Заболеваемость штаммом коронавируса "омикрон" в России может достичь 400 тысяч случаев в день, нужна массовая вакцинация, считает вирусолог, завлабораторией... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:41
2022-02-04T11:41
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
сергей нетесов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769261367_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_a2898b86057ed16e787e30fe07fba2e0.jpg
НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Заболеваемость штаммом коронавируса "омикрон" в России может достичь 400 тысяч случаев в день, нужна массовая вакцинация, считает вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов."Нас ждет очень большой подъем заболеваемости в самые ближайшие недели. Мы его уже наблюдаем... Пока масштабы не ясны, но если рассматривать аналогии с такими странами, как США, а там ежедневная заболеваемость в максимуме была 1,3 миллиона в день, то у нас страна в 2,5 раза меньше по населению, поэтому у нас максимум может быть до 400 тысяч заболевших в день, а это очень сильно напряжет нашу систему здравоохранения", - сказал он в ходе лекции, размещенной на YouTube-канале НГУ."Кроме того, у этого варианта ("омикрона") очень большое репродуктивное число, оно явно больше, чем у исходного уханьского варианта, и сопоставимо только с "дельтой". Но дело в том, что у этого варианта еще и сокращенный инкубационный период. Он еще быстрее из-за этого распространяется", - сказал Нетесов.Эксперт выступил за скорейшую разработку и внедрение нового варианта вакцины от штамма "омикрон"."Считаю, что нам такой вариант нужен, тем более что у варианта "омикрон" совершенно явно есть возможности для эволюции… Поскольку эволюция этого варианта возможна, то вакцина от него, на мой взгляд, будет очень нужна. И я во многом уверен, что мы сможем победить нынешний коронавирус в результате быстрой разработки вакцины и быстрой вакцинации нашего населения", - сказал он. При этом эксперт отметил, что "Спутник V" более чем в 60% случаев защищает от тяжелого течения болезни.Он добавил, что на то, что эволюция коронавируса не закончилась, указывает появление уже второго варианта "омикрона" BA.2.
https://ria.ru/20220204/koronavirus-1770983655.html
https://ria.ru/20220203/omikron-1770976467.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769261367_211:0:2610:1799_1920x0_80_0_0_f7c54ae30c3e9038cf60e374df59690b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, сергей нетесов
11:41 04.02.2022
 
Эксперт предсказал резкий всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Вирусолог Нетесов: на пике "омикрона" в России возможны до 400 тысяч новых больных в день

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коридоре госпиталя для пациентов с Covid-19
Медицинские работники в коридоре госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в коридоре госпиталя для пациентов с Covid-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Заболеваемость штаммом коронавируса "омикрон" в России может достичь 400 тысяч случаев в день, нужна массовая вакцинация, считает вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
"Нас ждет очень большой подъем заболеваемости в самые ближайшие недели. Мы его уже наблюдаем... Пока масштабы не ясны, но если рассматривать аналогии с такими странами, как США, а там ежедневная заболеваемость в максимуме была 1,3 миллиона в день, то у нас страна в 2,5 раза меньше по населению, поэтому у нас максимум может быть до 400 тысяч заболевших в день, а это очень сильно напряжет нашу систему здравоохранения", - сказал он в ходе лекции, размещенной на YouTube-канале НГУ.
Медработники - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
02:10Распространение коронавируса
Вирусолог рассказал, чем опасно соседство "омикрона" и "дельты" в России
"Кроме того, у этого варианта ("омикрона") очень большое репродуктивное число, оно явно больше, чем у исходного уханьского варианта, и сопоставимо только с "дельтой". Но дело в том, что у этого варианта еще и сокращенный инкубационный период. Он еще быстрее из-за этого распространяется", - сказал Нетесов.
Эксперт выступил за скорейшую разработку и внедрение нового варианта вакцины от штамма "омикрон".
"Считаю, что нам такой вариант нужен, тем более что у варианта "омикрон" совершенно явно есть возможности для эволюции… Поскольку эволюция этого варианта возможна, то вакцина от него, на мой взгляд, будет очень нужна. И я во многом уверен, что мы сможем победить нынешний коронавирус в результате быстрой разработки вакцины и быстрой вакцинации нашего населения", - сказал он. При этом эксперт отметил, что "Спутник V" более чем в 60% случаев защищает от тяжелого течения болезни.
Он добавил, что на то, что эволюция коронавируса не закончилась, указывает появление уже второго варианта "омикрона" BA.2.
Люди в медицинских масках выходят из вестибюля одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 23:01Распространение коронавируса
Врач назвала неочевидную опасность "омикрона"
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаСергей Нетесов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала