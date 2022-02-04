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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220204/nos-1771170114.html
Объявлены лауреаты литературной премии "НОС"
Объявлены лауреаты литературной премии "НОС" - РИА Новости, 04.02.2022
Объявлены лауреаты литературной премии "НОС"
Лауреатом литературной премии "НОС стала писательница Оксана Васякина за роман "Рана", прямая трансляция премии велась на YouTube-канале фонда Прохорова. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T21:54
2022-02-04T21:54
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Лауреатом литературной премии "НОС стала писательница Оксана Васякина за роман "Рана", прямая трансляция премии велась на YouTube-канале фонда Прохорова.Согласно аннотации книги, молодая поэтесса везет прах матери из Волгоградской области в Сибирь, чтобы похоронить его на родине рядом с бабушкой и теткой. Из Волгограда в Москву, из Москвы в Новосибирск и Иркутск на самолетах и затем — 14 часов на автобусе через тайгу в маленький город Усть-Илимск.В других номинациях победили Владимир Шпаков и его "Пленники Амальгамы" ("Читательское голосование"), Евгения Некрасова и произведение "Кожа" (номинация "Странник Нос"). Приз Академии критиков также достался Васякиной и ее роману "Рана".Председателем жюри был доктор филологических наук, профессор ВШЭ Константин Богданов.Премия "НОС" вручается благотворительным фондом Михаила Прохорова с 2010 года "для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке". Ее первым лауреатом стала Лена Элтанг с романом "Каменные клены".Особенностью премии является то, что члены жюри и приглашенные эксперты определяют победителя в ходе живой дискуссии.
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новости культуры, книги
21:54 04.02.2022
 
Объявлены лауреаты литературной премии "НОС"

Оксана Васякина с романом "Рана" стала лауреатом литературной премии "НОС"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПоэтесса Оксана Васякина на традиционном литературном обеде Совета экспертов под председательством Михаила Бутова, на котором объявлены финалисты шестнадцатого сезона Национальной литературной премии "Большой книги".
Поэтесса Оксана Васякина на традиционном литературном обеде Совета экспертов под председательством Михаила Бутова, на котором объявлены финалисты шестнадцатого сезона Национальной литературной премии Большой книги. - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Лауреатом литературной премии "НОС стала писательница Оксана Васякина за роман "Рана", прямая трансляция премии велась на YouTube-канале фонда Прохорова.
Согласно аннотации книги, молодая поэтесса везет прах матери из Волгоградской области в Сибирь, чтобы похоронить его на родине рядом с бабушкой и теткой. Из Волгограда в Москву, из Москвы в Новосибирск и Иркутск на самолетах и затем — 14 часов на автобусе через тайгу в маленький город Усть-Илимск.
В других номинациях победили Владимир Шпаков и его "Пленники Амальгамы" ("Читательское голосование"), Евгения Некрасова и произведение "Кожа" (номинация "Странник Нос"). Приз Академии критиков также достался Васякиной и ее роману "Рана".
Председателем жюри был доктор филологических наук, профессор ВШЭ Константин Богданов.
Премия "НОС" вручается благотворительным фондом Михаила Прохорова с 2010 года "для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке". Ее первым лауреатом стала Лена Элтанг с романом "Каменные клены".
Особенностью премии является то, что члены жюри и приглашенные эксперты определяют победителя в ходе живой дискуссии.
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