https://ria.ru/20220204/nos-1771170114.html

Объявлены лауреаты литературной премии "НОС"

Объявлены лауреаты литературной премии "НОС" - РИА Новости, 04.02.2022

Объявлены лауреаты литературной премии "НОС"

Лауреатом литературной премии "НОС стала писательница Оксана Васякина за роман "Рана", прямая трансляция премии велась на YouTube-канале фонда Прохорова. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T21:54

2022-02-04T21:54

2022-02-04T21:54

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Лауреатом литературной премии "НОС стала писательница Оксана Васякина за роман "Рана", прямая трансляция премии велась на YouTube-канале фонда Прохорова.Согласно аннотации книги, молодая поэтесса везет прах матери из Волгоградской области в Сибирь, чтобы похоронить его на родине рядом с бабушкой и теткой. Из Волгограда в Москву, из Москвы в Новосибирск и Иркутск на самолетах и затем — 14 часов на автобусе через тайгу в маленький город Усть-Илимск.В других номинациях победили Владимир Шпаков и его "Пленники Амальгамы" ("Читательское голосование"), Евгения Некрасова и произведение "Кожа" (номинация "Странник Нос"). Приз Академии критиков также достался Васякиной и ее роману "Рана".Председателем жюри был доктор филологических наук, профессор ВШЭ Константин Богданов.Премия "НОС" вручается благотворительным фондом Михаила Прохорова с 2010 года "для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке". Ее первым лауреатом стала Лена Элтанг с романом "Каменные клены".Особенностью премии является то, что члены жюри и приглашенные эксперты определяют победителя в ходе живой дискуссии.

https://ria.ru/20220203/knigi-1770868096.html

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