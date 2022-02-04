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Глава МИД Италии дал совет НАТО
Глава МИД Италии дал совет НАТО - РИА Новости, 04.02.2022
Глава МИД Италии дал совет НАТО
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо считает необходимым для НАТО сохранять твердость принципов альянса, но, продолжая диалог с Москвой, избегать шагов, которые... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T22:56
2022-02-04T22:56
в мире
мид италии
нато
евросоюз
италия
киев
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РИМ, 4 фев – РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо считает необходимым для НАТО сохранять твердость принципов альянса, но, продолжая диалог с Москвой, избегать шагов, которые могут содействовать развитию напряженности, об этом он заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.Как сообщает МИД Италии, основной темы их беседы стали "вклад Италии в Атлантический альянс и последнее развитие ситуации, связанной с трениями на границе Украины и России"."Министр Ди Майо подчеркнул необходимость того, чтобы НАТО сохраняла свою твердость в отношении принципов и ценностей, продолжая при этом активно вести диалог с Москвой, а также усиливая координацию с Евросоюзом. В этом смысле он выразил признательность за политическую сплоченность, которую демонстрирует НАТО, подчеркнув, что альянс должен придерживаться эффективной позиции сдерживания и обороны, избегая при этом принятия мер, которые могут способствовать обострению напряженности", - говорится в заявлении итальянского министерства.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220204/vengriya-1771084905.html
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в мире, мид италии, нато, евросоюз, италия, киев
22:56 04.02.2022
 
Глава МИД Италии дал совет НАТО

Глава МИД Италии Ди Майо: НАТО не должна усугублять напряженность вокруг Украины

© REUTERS / Valentyn OgirenkoФлаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве
Читать ria.ru в
РИМ, 4 фев – РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо считает необходимым для НАТО сохранять твердость принципов альянса, но, продолжая диалог с Москвой, избегать шагов, которые могут содействовать развитию напряженности, об этом он заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как сообщает МИД Италии, основной темы их беседы стали "вклад Италии в Атлантический альянс и последнее развитие ситуации, связанной с трениями на границе Украины и России".
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
14:45
Венгрия заблокировала участие Украины в киберцентре при НАТО, сообщили СМИ
"Министр Ди Майо подчеркнул необходимость того, чтобы НАТО сохраняла свою твердость в отношении принципов и ценностей, продолжая при этом активно вести диалог с Москвой, а также усиливая координацию с Евросоюзом. В этом смысле он выразил признательность за политическую сплоченность, которую демонстрирует НАТО, подчеркнув, что альянс должен придерживаться эффективной позиции сдерживания и обороны, избегая при этом принятия мер, которые могут способствовать обострению напряженности", - говорится в заявлении итальянского министерства.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Военнослужащий танкового батальона отдельной мотострелковой бригады - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 00:48
На Украине признали, что российская армия превосходит силы НАТО
 
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