https://ria.ru/20220204/nato-1771179715.html

Глава МИД Италии дал совет НАТО

Глава МИД Италии дал совет НАТО - РИА Новости, 04.02.2022

Глава МИД Италии дал совет НАТО

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо считает необходимым для НАТО сохранять твердость принципов альянса, но, продолжая диалог с Москвой, избегать шагов, которые... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T22:56

2022-02-04T22:56

2022-02-04T22:56

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мид италии

нато

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РИМ, 4 фев – РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо считает необходимым для НАТО сохранять твердость принципов альянса, но, продолжая диалог с Москвой, избегать шагов, которые могут содействовать развитию напряженности, об этом он заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.Как сообщает МИД Италии, основной темы их беседы стали "вклад Италии в Атлантический альянс и последнее развитие ситуации, связанной с трениями на границе Украины и России"."Министр Ди Майо подчеркнул необходимость того, чтобы НАТО сохраняла свою твердость в отношении принципов и ценностей, продолжая при этом активно вести диалог с Москвой, а также усиливая координацию с Евросоюзом. В этом смысле он выразил признательность за политическую сплоченность, которую демонстрирует НАТО, подчеркнув, что альянс должен придерживаться эффективной позиции сдерживания и обороны, избегая при этом принятия мер, которые могут способствовать обострению напряженности", - говорится в заявлении итальянского министерства.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220204/vengriya-1771084905.html

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в мире, мид италии, нато, евросоюз, италия, киев