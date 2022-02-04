Глава МИД Италии дал совет НАТО
Глава МИД Италии Ди Майо: НАТО не должна усугублять напряженность вокруг Украины
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве
РИМ, 4 фев – РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо считает необходимым для НАТО сохранять твердость принципов альянса, но, продолжая диалог с Москвой, избегать шагов, которые могут содействовать развитию напряженности, об этом он заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как сообщает МИД Италии, основной темы их беседы стали "вклад Италии в Атлантический альянс и последнее развитие ситуации, связанной с трениями на границе Украины и России".
"Министр Ди Майо подчеркнул необходимость того, чтобы НАТО сохраняла свою твердость в отношении принципов и ценностей, продолжая при этом активно вести диалог с Москвой, а также усиливая координацию с Евросоюзом. В этом смысле он выразил признательность за политическую сплоченность, которую демонстрирует НАТО, подчеркнув, что альянс должен придерживаться эффективной позиции сдерживания и обороны, избегая при этом принятия мер, которые могут способствовать обострению напряженности", - говорится в заявлении итальянского министерства.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.