https://ria.ru/20220204/nato-1771173834.html

В НАТО ответили на вопрос о расколе из-за Украины

В НАТО ответили на вопрос о расколе из-за Украины - РИА Новости, 04.02.2022

В НАТО ответили на вопрос о расколе из-за Украины

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе нет раскола относительно вопросов помощи Украине. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T22:14

2022-02-04T22:14

2022-02-04T23:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе нет раскола относительно вопросов помощи Украине."У нас нет раскола внутри альянса. НАТО не оказывает непосредственной военной поддержки Украине", - отметил Джоанэ в интервью телеканалу France24.По мнению замгенсека, решение некоторых стран НАТО посылать вооружение Украине не должно разделять союзников.Джоанэ добавил, что альянс решил направить в страну команду экспертов в вопросах кибербезопасности для борьбы с "дезинформацией", которую якобы распространяет Россия.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220204/vinovnik-1771009497.html

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в мире, нато, украина, киев