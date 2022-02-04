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В НАТО ответили на вопрос о расколе из-за Украины
В НАТО ответили на вопрос о расколе из-за Украины - РИА Новости, 04.02.2022
В НАТО ответили на вопрос о расколе из-за Украины
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе нет раскола относительно вопросов помощи Украине. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T22:14
2022-02-04T23:00
в мире
нато
украина
киев
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе нет раскола относительно вопросов помощи Украине."У нас нет раскола внутри альянса. НАТО не оказывает непосредственной военной поддержки Украине", - отметил Джоанэ в интервью телеканалу France24.По мнению замгенсека, решение некоторых стран НАТО посылать вооружение Украине не должно разделять союзников.Джоанэ добавил, что альянс решил направить в страну команду экспертов в вопросах кибербезопасности для борьбы с "дезинформацией", которую якобы распространяет Россия.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220204/vinovnik-1771009497.html
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в мире, нато, украина, киев
22:14 04.02.2022 (обновлено: 23:00 04.02.2022)
 
В НАТО ответили на вопрос о расколе из-за Украины

Замгенсека НАТО Джоанэ: в альянсе нет раскола по вопросу помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе нет раскола относительно вопросов помощи Украине.
"У нас нет раскола внутри альянса. НАТО не оказывает непосредственной военной поддержки Украине", - отметил Джоанэ в интервью телеканалу France24.
Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
09:52
В США объяснили, почему Байден, а не Россия, виновен в кризисе на Украине
По мнению замгенсека, решение некоторых стран НАТО посылать вооружение Украине не должно разделять союзников.
Джоанэ добавил, что альянс решил направить в страну команду экспертов в вопросах кибербезопасности для борьбы с "дезинформацией", которую якобы распространяет Россия.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
14:45
Венгрия заблокировала участие Украины в киберцентре при НАТО, сообщили СМИ
 
В миреНАТОУкраинаКиев
 
 
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