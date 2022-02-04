https://ria.ru/20220204/nato-1771143428.html
В НАТО заявили о сопровождении российских военных самолетов
В НАТО заявили о сопровождении российских военных самолетов - РИА Новости, 04.02.2022
В НАТО заявили о сопровождении российских военных самолетов
Американские F-15E, а также истребители Норвегии и Великобритании поднимались в воздух 3 февраля для сопровождения российских военных самолетов, сообщается на... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T18:52
2022-02-04T18:52
2022-02-04T18:55
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Американские F-15E, а также истребители Норвегии и Великобритании поднимались в воздух 3 февраля для сопровождения российских военных самолетов, сообщается на странице Штаба союзного авиационного командования НАТО в Германии."Американские F-15E поднимались в воздух и сопровождали российские истребители вблизи воздушного пространства союзников над Балтийским морем. Также норвежские и британские самолеты сопровождали российские самолеты, следовавшие из района Баренцева моря в Северное море в четверг, 3 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.Указывается, что российские самолеты "ни разу не входили в воздушное пространство союзников, все взаимодействие было безопасным и профессиональным".
https://ria.ru/20211210/istrebitel-1763183455.html
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в мире, нато, россия, балтийское море, баренцево море, северное море
18:52 04.02.2022 (обновлено: 18:55 04.02.2022)
В НАТО заявили о сопровождении российских военных самолетов
Истребители НАТО поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов