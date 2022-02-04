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В НАТО заявили о сопровождении российских военных самолетов
В НАТО заявили о сопровождении российских военных самолетов - РИА Новости, 04.02.2022
В НАТО заявили о сопровождении российских военных самолетов
Американские F-15E, а также истребители Норвегии и Великобритании поднимались в воздух 3 февраля для сопровождения российских военных самолетов, сообщается на... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T18:52
2022-02-04T18:55
в мире
нато
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балтийское море
баренцево море
северное море
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Американские F-15E, а также истребители Норвегии и Великобритании поднимались в воздух 3 февраля для сопровождения российских военных самолетов, сообщается на странице Штаба союзного авиационного командования НАТО в Германии."Американские F-15E поднимались в воздух и сопровождали российские истребители вблизи воздушного пространства союзников над Балтийским морем. Также норвежские и британские самолеты сопровождали российские самолеты, следовавшие из района Баренцева моря в Северное море в четверг, 3 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.Указывается, что российские самолеты "ни разу не входили в воздушное пространство союзников, все взаимодействие было безопасным и профессиональным".
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в мире, нато, россия, балтийское море, баренцево море, северное море
18:52 04.02.2022 (обновлено: 18:55 04.02.2022)
 
В НАТО заявили о сопровождении российских военных самолетов

Истребители НАТО поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов

© Фото : U.S. Air Force / StaffSgt. Taylor HarrisonИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Фото : U.S. Air Force / StaffSgt. Taylor Harrison
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Американские F-15E, а также истребители Норвегии и Великобритании поднимались в воздух 3 февраля для сопровождения российских военных самолетов, сообщается на странице Штаба союзного авиационного командования НАТО в Германии.
"Американские F-15E поднимались в воздух и сопровождали российские истребители вблизи воздушного пространства союзников над Балтийским морем. Также норвежские и британские самолеты сопровождали российские самолеты, следовавшие из района Баренцева моря в Северное море в четверг, 3 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
Указывается, что российские самолеты "ни разу не входили в воздушное пространство союзников, все взаимодействие было безопасным и профессиональным".
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