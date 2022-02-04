https://ria.ru/20220204/nato-1771085124.html

Россия не представляет непосредственной угрозы для НАТО, заявил замгенсека

Россия не представляет непосредственной угрозы для НАТО, заявил замгенсека - РИА Новости, 04.02.2022

Россия не представляет непосредственной угрозы для НАТО, заявил замгенсека

НАТО хочет иметь конструктивные, устойчивые отношения с Россией, в действиях с ее стороны непосредственной угрозы безопасности НАТО не существует, заявил в... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:46

2022-02-04T14:46

2022-02-04T14:46

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КИШИНЕВ, 4 фев – РИА Новости. НАТО хочет иметь конструктивные, устойчивые отношения с Россией, в действиях с ее стороны непосредственной угрозы безопасности НАТО не существует, заявил в интервью румынскому каналу Digi24 замгенсека альянса Мирча Джоанэ."Мы хотим конструктивных отношений, предсказуемых отношений, почему бы и нет, устойчивых отношений с Российской Федерацией. Мы ничего не имеем против этой страны, великой европейской нации", - заявил он.При этом он заявил о некоей информационной кампании со стороны России, направленной на "попытку разделить Европу и Запад". По его словам, альянс внимательно следит за ситуацией и уверяет, что "непосредственной угрозы безопасности НАТО не существует".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

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в мире, россия, нато