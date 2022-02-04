https://ria.ru/20220204/muzey-1771150911.html

Директора музеев рассказали, что будет в их филиалах в Туле

Директора музеев рассказали, что будет в их филиалах в Туле - РИА Новости, 04.02.2022

Директора музеев рассказали, что будет в их филиалах в Туле

Бахрушинский музей в Туле планирует в интерактивном формате показывать, как устроено театральное закулисье, в филиале музея Рублева будет представлено... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T19:30

2022-02-04T19:30

2022-02-04T19:30

культура

ольга любимова

михаил миндлин

тульская область

политехнический музей

тула

музеи

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бахрушинский музей в Туле планирует в интерактивном формате показывать, как устроено театральное закулисье, в филиале музея Рублева будет представлено древнерусское искусство, а на площадке Политехнического музея можно будет проводить кинопоказы и научные конференции, рассказали руководители музеев, представительства которых откроются в городе.Соглашение об открытии в историческом центре Тулы еще трех филиалов федеральных музеев подписали в пятницу министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Представительства откроют Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина, Политехнический музей и Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Соглашение также предусматривает взаимодействие сторон в подборе зданий для музеев, подборе кадров, разработке планов совместных мероприятий, программ и проектов.В Туле уже сейчас работают пять федеральных музеев - музей-усадьба "Ясная Поляна", музей-заповедник "Куликово поле", музей-заповедник В. Д. Поленова, Тульский государственный музей оружия, Государственный исторический музей в Туле. Центром музейной жизни региона является Музейный квартал, созданный в исторической части города в рамках празднования 500-летия Тульского кремля.Команда Бахрушинского музея работает над концепцией будущей экспозиции в Туле уже несколько месяцев, рассказала журналистам директор музея Кристина Трубинова. У экспозиции уже есть название - "Мир театральных профессий", она будет включать в себя шесть тематических зон, представляющих собой основные цеха театрального закулисья – это костюмерная, гримерная, домашний театр, зрительный зал, сценография, машинерия. Каждое из этих пространств планируется сделать интерактивными.В экспозиции будет представлено более 250 подлинных уникальных предметов из коллекции Бахрушинского музея. Руководство музея рассчитывает на открытие филиала в 2023 году, по примерным подсчетам ежегодная посещаемость учреждения составит порядка 170 тысяч человек."Очень важно и актуально, что сегодня в городе Тула мы открываем представительство Бахрушинского музея, ведь у Тульского региона богатая театральная история. В нем располагается порядка шести театров, включая один из самых старейших в России. Помимо всего прочего, здесь проходит большое количество ежегодных театральных фестивалей", - сказала Трубинова.По словам директора Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаила Миндлина, на экспозиции в Туле будет представлено древнерусское искусство XV-XVI веков, музей будет знакомить гостей с основными православными праздниками, с главными прославленными в этот период русскими святыми.Экспозиция также включит произведения более позднего периода, в частности русского религиозного искусства нового времени. В филиале будут проводить тематические экскурсии для разной аудитории."На мой взгляд, основной вклад России в мировую художественную историю – это, собственно, древнерусское искусство и период русского авангарда. И так как музей имени Андрея Рублева обладает одной из лучших коллекций русского религиозного искусства, то, конечно же, экспозиция не будет сделана раз и навсегда, она будет периодически ротироваться, что привлечет широкий круг посетителей", - заявил Миндлин.Гендиректор Политехнического музея Елена Проничева, рассказывая о будущем филиале в Туле, отметила, что музей станет не только выставочным пространством, но и открытой площадкой для научных, творческих и образовательных проектов."Мы очень благодарны правительству Тульской области за то, что они дали возможность в том числе потрясающей локации Политехнического музея в Туле. Мы будем находиться на территории одного из памятников культурного наследия на проспекте Ленина, это такая туристическая артерия города Тулы. В связи с этим, конечно же, просчитывается, максимально интересная экспозиционно-выставочная деятельность и проектная повестка", - рассказала Проничева.Площадка, по ее словам, займет более двух тысяч квадратных метров. "Это позволит хорошо развернуться экспозиционно-выставочной деятельности, будут отдельные пространства для проведения мероприятий, будет многофункциональное пространство для проведения кинопоказов, временных экспозиций, конференций", - подчеркнула Проничева.Правительство Тульской области информирует, что новые филиалы музеев будут включены в федеральные культурно-туристические проекты "Пушкинская карта", "Императорский маршрут", "Петровский маршрут", брендовый маршрут "Русские усадьбы".Музейный квартал в Туле – флагманский проект, реализованный в рамках подготовки к празднованию в 2020 году по указу президента России 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Сегодня Музейный квартал уже включает 11 музеев различного направления и подчиненности. Именно здесь открыто первое и единственное представительство Государственного исторического музея в России. Существующие музеи органично интегрированы в единое культурно-туристическое пространство с развитой инфраструктурой гостеприимства. Здесь работают порядка 30 ресторанов и кафе, 10 гостиниц, сувенирные лавки. Ежегодно музеи принимают порядка двух миллионов посетителей. И в том числе за счет этого объем турпотока в Тульскую область превысил миллион человек.

https://ria.ru/20220204/tula-1771091182.html

https://ria.ru/20220127/moskva-1769282171.html

https://ria.ru/20210917/vystavka-1750322973.html

https://ria.ru/20211008/kulikovo_pole-1753620389.html

https://ria.ru/20200927/tula-1577835223.html

https://ria.ru/20220204/avangard-1770882400.html

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ольга любимова, михаил миндлин, тульская область, политехнический музей, тула, музеи