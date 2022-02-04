https://ria.ru/20220204/moloko-1771019600.html

Почти на 30 процентов увеличилось производство молока в Липецкой области

Почти на 30 процентов увеличилось производство молока в Липецкой области - РИА Новости, 04.02.2022

Почти на 30 процентов увеличилось производство молока в Липецкой области

Валовое производство молока в сельхозорганизациях Липецкой области увеличилось за пять лет на 29 процентов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T10:40

2022-02-04T10:40

2022-02-04T10:40

липецкая область

молочные продукты

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ЛИПЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Валовое производство молока в сельхозорганизациях Липецкой области увеличилось за пять лет на 29 процентов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, молочная отрасль является одним из ведущих направлений развития сельского хозяйства в Липецкой области. Проводимая последовательная работа позволила повысить инвестиционную привлекательность отрасли и нарастить производство. Молочным животноводством в области занимаются более 60 сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и производственных кооперативов.Артамонов отметил, что с 2017 года в четырех районах области построено и реконструировано пять молочных комплексов на 8000 голов крупного рогатого скота."Применение современных технологий в агропромышленном комплексе сделало эту отрасль экономики одной из самых инновационных, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220203/traktory-1770840093.html

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молочные продукты