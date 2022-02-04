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Почти на 30 процентов увеличилось производство молока в Липецкой области
Почти на 30 процентов увеличилось производство молока в Липецкой области - РИА Новости, 04.02.2022
Почти на 30 процентов увеличилось производство молока в Липецкой области
Валовое производство молока в сельхозорганизациях Липецкой области увеличилось за пять лет на 29 процентов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:40
2022-02-04T10:40
2022-02-04T10:40
липецкая область
молочные продукты
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ЛИПЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Валовое производство молока в сельхозорганизациях Липецкой области увеличилось за пять лет на 29 процентов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, молочная отрасль является одним из ведущих направлений развития сельского хозяйства в Липецкой области. Проводимая последовательная работа позволила повысить инвестиционную привлекательность отрасли и нарастить производство. Молочным животноводством в области занимаются более 60 сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и производственных кооперативов.Артамонов отметил, что с 2017 года в четырех районах области построено и реконструировано пять молочных комплексов на 8000 голов крупного рогатого скота."Применение современных технологий в агропромышленном комплексе сделало эту отрасль экономики одной из самых инновационных, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220203/traktory-1770840093.html
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молочные продукты
ЛИПЕЦК, 4 фев - РИА Новости
. Валовое производство молока в сельхозорганизациях Липецкой области увеличилось за пять лет на 29 процентов, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, молочная отрасль является одним из ведущих направлений развития сельского хозяйства в Липецкой области. Проводимая последовательная работа позволила повысить инвестиционную привлекательность отрасли и нарастить производство. Молочным животноводством в области занимаются более 60 сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и производственных кооперативов.
Артамонов отметил, что с 2017 года в четырех районах области построено и реконструировано пять молочных комплексов на 8000 голов крупного рогатого скота.
"Применение современных технологий в агропромышленном комплексе сделало эту отрасль экономики одной из самых инновационных, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой", – сказал Артамонов.