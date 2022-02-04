https://ria.ru/20220204/minyust-1771133519.html

Минюст включил в список нежелательных НПО WOT Foundation*

Минюст включил в список нежелательных НПО WOT Foundation* - РИА Новости, 04.02.2022

Минюст включил в список нежелательных НПО WOT Foundation*

Минюст РФ включил в список нежелательных польскую неправительственную организацию WOT Foundation*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T18:09

2022-02-04T18:09

2022-02-04T18:09

россия

генеральная прокуратура рф

министерство юстиции рф (минюст россии)

общество

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Минюст РФ включил в список нежелательных польскую неправительственную организацию WOT Foundation*, сообщается на сайте ведомства.В конце января Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность WOT Foundation*."Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация WOT Foundation* ("ВОТ ФОНД"*), Республика Польша", - говорится в сообщении.* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России

https://ria.ru/20220117/bellingcat-1768224709.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, министерство юстиции рф (минюст россии), общество, происшествия