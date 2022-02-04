Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220204/minyust-1771133519.html
Минюст включил в список нежелательных НПО WOT Foundation*
Минюст включил в список нежелательных НПО WOT Foundation* - РИА Новости, 04.02.2022
Минюст включил в список нежелательных НПО WOT Foundation*
Минюст РФ включил в список нежелательных польскую неправительственную организацию WOT Foundation*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T18:09
2022-02-04T18:09
россия
генеральная прокуратура рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_0:212:2000:1337_1920x0_80_0_0_93707c2dab04f42a89458ca75592e1ea.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Минюст РФ включил в список нежелательных польскую неправительственную организацию WOT Foundation*, сообщается на сайте ведомства.В конце января Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность WOT Foundation*."Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация WOT Foundation* ("ВОТ ФОНД"*), Республика Польша", - говорится в сообщении.* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России
https://ria.ru/20220117/bellingcat-1768224709.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_87:0:1870:1337_1920x0_80_0_0_a4fb670606d69ee3875648b9402a21f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, генеральная прокуратура рф, министерство юстиции рф (минюст россии), общество, происшествия
18:09 04.02.2022
 
Минюст включил в список нежелательных НПО WOT Foundation*

Минюст включил в список нежелательных организаций польскую НПО WOT Foundation

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание министерства юстиции РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Минюст РФ включил в список нежелательных польскую неправительственную организацию WOT Foundation*, сообщается на сайте ведомства.
В конце января Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность WOT Foundation*.
"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация WOT Foundation* ("ВОТ ФОНД"*), Республика Польша", - говорится в сообщении.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 15:09
Bellingcat* оспорило статус СМИ-иноагента
 
РоссияГенеральная прокуратура РФМинистерство юстиции РФ (Минюст России)ОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала