https://ria.ru/20220204/minsk-1771059953.html

В МИД предположили, что Киев решил поставить крест на Минских соглашениях

В МИД предположили, что Киев решил поставить крест на Минских соглашениях - РИА Новости, 04.02.2022

В МИД предположили, что Киев решил поставить крест на Минских соглашениях

Власти в Киеве, похоже, решили поставить крест на минских соглашениях об урегулировании конфликта на востоке Украины, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:15

2022-02-04T13:15

2022-02-04T14:02

минские соглашения

в мире

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Власти в Киеве, похоже, решили поставить крест на минских соглашениях об урегулировании конфликта на востоке Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."К сожалению, последние заявления киевских властей, киевского режима, которые ставят под вопрос искренность их намерений разрешить кризис в Донбассе мирными способами на основе комплекса мер, подчеркивают то, о чем мы говорили раньше, к сожалению, похоже, что они просто ставят на них крест",- сказала Захарова на брифинге в Москве.Она напомнила, что минские договоренности "были подписаны президентом Украины в присутствии всех остальных и вырабатывались им, президентом Украины". По словам Захаровой, нужно работать с Киевом, чтобы заставить его в полном объеме выполнить минские договоренности.

https://ria.ru/20220204/minsk-1771012990.html

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минские соглашения, в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр