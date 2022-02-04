https://ria.ru/20220204/minsk-1771059953.html
В МИД предположили, что Киев решил поставить крест на Минских соглашениях
В МИД предположили, что Киев решил поставить крест на Минских соглашениях - РИА Новости, 04.02.2022
В МИД предположили, что Киев решил поставить крест на Минских соглашениях
Власти в Киеве, похоже, решили поставить крест на минских соглашениях об урегулировании конфликта на востоке Украины, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:15
2022-02-04T13:15
2022-02-04T14:02
минские соглашения
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Власти в Киеве, похоже, решили поставить крест на минских соглашениях об урегулировании конфликта на востоке Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."К сожалению, последние заявления киевских властей, киевского режима, которые ставят под вопрос искренность их намерений разрешить кризис в Донбассе мирными способами на основе комплекса мер, подчеркивают то, о чем мы говорили раньше, к сожалению, похоже, что они просто ставят на них крест",- сказала Захарова на брифинге в Москве.Она напомнила, что минские договоренности "были подписаны президентом Украины в присутствии всех остальных и вырабатывались им, президентом Украины". По словам Захаровой, нужно работать с Киевом, чтобы заставить его в полном объеме выполнить минские договоренности.
https://ria.ru/20220204/minsk-1771012990.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f587f55be93f9d70be19e49b6887adac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минские соглашения, в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
13:15 04.02.2022 (обновлено: 14:02 04.02.2022)
В МИД предположили, что Киев решил поставить крест на Минских соглашениях
Представитель МИД Захарова: похоже, Киев решил поставить крест на Минских соглашениях