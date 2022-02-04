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Минские соглашения не могут выполняться на условиях России, заявил Кулеба
Минские соглашения не могут выполняться на условиях России, заявил Кулеба - РИА Новости, 04.02.2022
Минские соглашения не могут выполняться на условиях России, заявил Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минские соглашения по Донбассу не могут быть выполнены на российских условиях. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:16
2022-02-04T10:16
в мире
украина
мид украины
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
минские соглашения
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КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минские соглашения по Донбассу не могут быть выполнены на российских условиях.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что минские соглашения невыполнимы и приведут к разрушению страны, требуется подписать новый документ. При этом президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина ответственно относиться к минским соглашения по Донбассу, к сожалению, это единственный формат, который работает."Безусловно, мы объясняем каждому гостю, каково видение Украиной имплементации минских соглашений, потому что есть российское видение. Я уверяю вас, что минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (отдельные район Донецкой и Луганской областей - ред.), который нам навязывают, и мы очень четко отбрасываем. В том числе это сделал (глава офиса президента Украины Андрей) Ермак на последней встрече в Париже", — сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1". Он также отметил, что западные партнеры не диктуют Киеву, как выполнять минские соглашения.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220204/provokatsiya-1770988601.html
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в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, минские соглашения
10:16 04.02.2022
 
Минские соглашения не могут выполняться на условиях России, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба: Минские соглашения не могут выполняться на условиях России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минские соглашения по Донбассу не могут быть выполнены на российских условиях.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что минские соглашения невыполнимы и приведут к разрушению страны, требуется подписать новый документ. При этом президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина ответственно относиться к минским соглашения по Донбассу, к сожалению, это единственный формат, который работает.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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"Безусловно, мы объясняем каждому гостю, каково видение Украиной имплементации минских соглашений, потому что есть российское видение. Я уверяю вас, что минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (отдельные район Донецкой и Луганской областей - ред.), который нам навязывают, и мы очень четко отбрасываем. В том числе это сделал (глава офиса президента Украины Андрей) Ермак на последней встрече в Париже", — сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1". Он также отметил, что западные партнеры не диктуют Киеву, как выполнять минские соглашения.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 13:44
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