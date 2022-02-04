Минские соглашения не могут выполняться на условиях России, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба: Минские соглашения не могут выполняться на условиях России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минские соглашения по Донбассу не могут быть выполнены на российских условиях.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что минские соглашения невыполнимы и приведут к разрушению страны, требуется подписать новый документ. При этом президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина ответственно относиться к минским соглашения по Донбассу, к сожалению, это единственный формат, который работает.
"Безусловно, мы объясняем каждому гостю, каково видение Украиной имплементации минских соглашений, потому что есть российское видение. Я уверяю вас, что минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (отдельные район Донецкой и Луганской областей - ред.), который нам навязывают, и мы очень четко отбрасываем. В том числе это сделал (глава офиса президента Украины Андрей) Ермак на последней встрече в Париже", — сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1". Он также отметил, что западные партнеры не диктуют Киеву, как выполнять минские соглашения.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.