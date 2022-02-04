Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220204/migranty-1771013625.html
ЕС завышает данные по задержанным на границе мигрантам, заявили в Минске
ЕС завышает данные по задержанным на границе мигрантам, заявили в Минске - РИА Новости, 04.02.2022
ЕС завышает данные по задержанным на границе мигрантам, заявили в Минске
Статистика о количестве задержанных литовскими, польскими и латвийскими пограничниками мигрантов на границе растет искусственно, таким образом поддерживается... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:21
2022-02-04T10:21
в мире
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761134385_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_7fc8255685f0c20347414a2d67452669.jpg
МИНСК, 4 фев - РИА Новости. Статистика о количестве задержанных литовскими, польскими и латвийскими пограничниками мигрантов на границе растет искусственно, таким образом поддерживается напряженность вокруг миграционного кризиса, заявил официальный представитель госпогранкомитета Антон Бычковский."Относительно статистики по количеству лиц, задержанных на границе, которую публикуют пограничники Латвии, Литвы и Польши. Как она формируется? Учитывая, что одних и тех же людей сопредельные страны несколько раз группами вывозят на границу, а потом забирают обратно на свою территорию, то происходит манипуляция с цифрами. Статистика растет не реально, а искусственно", - приводит слова Бычковского агентство "Спутник Беларусь".В качестве примера он привел ситуацию, когда латвийские пограничники привезли на границу группу из 20 человек, а потом забрали обратно. В статистике же этих людей записали как новые факты задержаний."Умалчивается, что цифры не соответствуют действительности и одних и тех же людей периодически вывозят на границу. Цель таких материалов и заявлений - введение в заблуждение общественности, поддержание напряженности вокруг миграционного кризиса и голословные обвинения Беларуси. Кроме того, обнародование растущей статистики пересечений обеспечивает странам ЕС оправдание действий по продлению чрезвычайного положения в приграничье", - добавил Бычковский.На границе Белоруссии и Польши последние месяцы скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20220113/simvol-1767718936.html
белоруссия
минск
латвия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761134385_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_0b73cc3185f7ec9baad531315aea62fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, польша
10:21 04.02.2022
 
ЕС завышает данные по задержанным на границе мигрантам, заявили в Минске

Госпогранкомитет Белоруссии: в ЕС завышают статистику по задержанным на границе мигрантам

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 фев - РИА Новости. Статистика о количестве задержанных литовскими, польскими и латвийскими пограничниками мигрантов на границе растет искусственно, таким образом поддерживается напряженность вокруг миграционного кризиса, заявил официальный представитель госпогранкомитета Антон Бычковский.
"Относительно статистики по количеству лиц, задержанных на границе, которую публикуют пограничники Латвии, Литвы и Польши. Как она формируется? Учитывая, что одних и тех же людей сопредельные страны несколько раз группами вывозят на границу, а потом забирают обратно на свою территорию, то происходит манипуляция с цифрами. Статистика растет не реально, а искусственно", - приводит слова Бычковского агентство "Спутник Беларусь".
В качестве примера он привел ситуацию, когда латвийские пограничники привезли на границу группу из 20 человек, а потом забрали обратно. В статистике же этих людей записали как новые факты задержаний.
"Умалчивается, что цифры не соответствуют действительности и одних и тех же людей периодически вывозят на границу. Цель таких материалов и заявлений - введение в заблуждение общественности, поддержание напряженности вокруг миграционного кризиса и голословные обвинения Беларуси. Кроме того, обнародование растущей статистики пересечений обеспечивает странам ЕС оправдание действий по продлению чрезвычайного положения в приграничье", - добавил Бычковский.
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 17:52
В Белоруссии заявили о неожиданных последствиях борьбы Польши с мигрантами
На границе Белоруссии и Польши последние месяцы скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала