ЕС завышает данные по задержанным на границе мигрантам, заявили в Минске
Госпогранкомитет Белоруссии: в ЕС завышают статистику по задержанным на границе мигрантам
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
МИНСК, 4 фев - РИА Новости. Статистика о количестве задержанных литовскими, польскими и латвийскими пограничниками мигрантов на границе растет искусственно, таким образом поддерживается напряженность вокруг миграционного кризиса, заявил официальный представитель госпогранкомитета Антон Бычковский.
"Относительно статистики по количеству лиц, задержанных на границе, которую публикуют пограничники Латвии, Литвы и Польши. Как она формируется? Учитывая, что одних и тех же людей сопредельные страны несколько раз группами вывозят на границу, а потом забирают обратно на свою территорию, то происходит манипуляция с цифрами. Статистика растет не реально, а искусственно", - приводит слова Бычковского агентство "Спутник Беларусь".
В качестве примера он привел ситуацию, когда латвийские пограничники привезли на границу группу из 20 человек, а потом забрали обратно. В статистике же этих людей записали как новые факты задержаний.
"Умалчивается, что цифры не соответствуют действительности и одних и тех же людей периодически вывозят на границу. Цель таких материалов и заявлений - введение в заблуждение общественности, поддержание напряженности вокруг миграционного кризиса и голословные обвинения Беларуси. Кроме того, обнародование растущей статистики пересечений обеспечивает странам ЕС оправдание действий по продлению чрезвычайного положения в приграничье", - добавил Бычковский.
На границе Белоруссии и Польши последние месяцы скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".