13:37 04.02.2022 (обновлено: 14:08 04.02.2022)
В МИД назвали цель создания альянса Украины, Польши и Британии
Захарова: целью создания альянса Украины, Польши и Британии является провокация
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Истинной целью создания трехстороннего альянса Украины, Польши и Великобритании является провокация, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что власти создают новый формат сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией, однако не назвал подробностей такого формата.
"Вы поймите, что любые альянсы против кого-то - обречены. Потому что есть логика, потому что есть исторический опыт... Как бы они не фантазировали на эти цели, истинность их цели очевидна - провокация ", - сказала Захарова на брифинге.
Захарова, говоря об идее Украины, Польши и Великобритании создать союз, также напомнила, что Европа раньше проходила подобное и подобное закончилось катастрофой.
По словам официального представителя МИД РФ, когда мы смотрим на подобные заявления, все это навевает некие исторические ассоциации, которые явно идут не в пользу стран, которые собираются участвовать в подобных так называемых союзах.
"Я хотела бы западным партнерам напомнить, что нагнетание милитаристского ужаса, раскол Европы неким тройственным союзом - это все уже было. Точно так же, как и использование терминов, которые включают в себя слово "ось" и так далее. Это все Европа проходила в XX веке. Вы, наверное, помните и знаете, о чем я говорю. Все это мы видели накануне Второй мировой войны и тоже помним, чем это закончилось, и к какой катастрофе все это привело. Эти эксперименты не должны повторяться", - сказала Захарова на брифинге.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что власти Украины активно работают над союзом с Польшей и Великобританией.