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В МИД назвали цель создания альянса Украины, Польши и Британии
В МИД назвали цель создания альянса Украины, Польши и Британии - РИА Новости, 04.02.2022
В МИД назвали цель создания альянса Украины, Польши и Британии
Истинной целью создания трехстороннего альянса Украины, Польши и Великобритании является провокация, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:37
2022-02-04T14:08
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
польша
великобритания
украина
владимир зеленский
дмитрий кулеба
мария захарова
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Истинной целью создания трехстороннего альянса Украины, Польши и Великобритании является провокация, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что власти создают новый формат сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией, однако не назвал подробностей такого формата."Вы поймите, что любые альянсы против кого-то - обречены. Потому что есть логика, потому что есть исторический опыт... Как бы они не фантазировали на эти цели, истинность их цели очевидна - провокация ", - сказала Захарова на брифинге.Захарова, говоря об идее Украины, Польши и Великобритании создать союз, также напомнила, что Европа раньше проходила подобное и подобное закончилось катастрофой.По словам официального представителя МИД РФ, когда мы смотрим на подобные заявления, все это навевает некие исторические ассоциации, которые явно идут не в пользу стран, которые собираются участвовать в подобных так называемых союзах."Я хотела бы западным партнерам напомнить, что нагнетание милитаристского ужаса, раскол Европы неким тройственным союзом - это все уже было. Точно так же, как и использование терминов, которые включают в себя слово "ось" и так далее. Это все Европа проходила в XX веке. Вы, наверное, помните и знаете, о чем я говорю. Все это мы видели накануне Второй мировой войны и тоже помним, чем это закончилось, и к какой катастрофе все это привело. Эти эксперименты не должны повторяться", - сказала Захарова на брифинге.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что власти Украины активно работают над союзом с Польшей и Великобританией.
https://ria.ru/20220203/senator-1770951311.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220203/zakharova-1770960725.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, великобритания, украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба, мария захарова
13:37 04.02.2022 (обновлено: 14:08 04.02.2022)
 
В МИД назвали цель создания альянса Украины, Польши и Британии

Захарова: целью создания альянса Украины, Польши и Британии является провокация

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Истинной целью создания трехстороннего альянса Украины, Польши и Великобритании является провокация, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что власти создают новый формат сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией, однако не назвал подробностей такого формата.
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"Вы поймите, что любые альянсы против кого-то - обречены. Потому что есть логика, потому что есть исторический опыт... Как бы они не фантазировали на эти цели, истинность их цели очевидна - провокация ", - сказала Захарова на брифинге.
Захарова, говоря об идее Украины, Польши и Великобритании создать союз, также напомнила, что Европа раньше проходила подобное и подобное закончилось катастрофой.
По словам официального представителя МИД РФ, когда мы смотрим на подобные заявления, все это навевает некие исторические ассоциации, которые явно идут не в пользу стран, которые собираются участвовать в подобных так называемых союзах.
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"Я хотела бы западным партнерам напомнить, что нагнетание милитаристского ужаса, раскол Европы неким тройственным союзом - это все уже было. Точно так же, как и использование терминов, которые включают в себя слово "ось" и так далее. Это все Европа проходила в XX веке. Вы, наверное, помните и знаете, о чем я говорю. Все это мы видели накануне Второй мировой войны и тоже помним, чем это закончилось, и к какой катастрофе все это привело. Эти эксперименты не должны повторяться", - сказала Захарова на брифинге.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что власти Украины активно работают над союзом с Польшей и Великобританией.
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПольшаВеликобританияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаМария Захарова
 
 
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