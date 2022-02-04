https://ria.ru/20220204/mid-1771066143.html

В МИД назвали цель создания альянса Украины, Польши и Британии

В МИД назвали цель создания альянса Украины, Польши и Британии - РИА Новости, 04.02.2022

В МИД назвали цель создания альянса Украины, Польши и Британии

Истинной целью создания трехстороннего альянса Украины, Польши и Великобритании является провокация, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:37

2022-02-04T13:37

2022-02-04T14:08

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

польша

великобритания

украина

владимир зеленский

дмитрий кулеба

мария захарова

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Истинной целью создания трехстороннего альянса Украины, Польши и Великобритании является провокация, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что власти создают новый формат сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией, однако не назвал подробностей такого формата."Вы поймите, что любые альянсы против кого-то - обречены. Потому что есть логика, потому что есть исторический опыт... Как бы они не фантазировали на эти цели, истинность их цели очевидна - провокация ", - сказала Захарова на брифинге.Захарова, говоря об идее Украины, Польши и Великобритании создать союз, также напомнила, что Европа раньше проходила подобное и подобное закончилось катастрофой.По словам официального представителя МИД РФ, когда мы смотрим на подобные заявления, все это навевает некие исторические ассоциации, которые явно идут не в пользу стран, которые собираются участвовать в подобных так называемых союзах."Я хотела бы западным партнерам напомнить, что нагнетание милитаристского ужаса, раскол Европы неким тройственным союзом - это все уже было. Точно так же, как и использование терминов, которые включают в себя слово "ось" и так далее. Это все Европа проходила в XX веке. Вы, наверное, помните и знаете, о чем я говорю. Все это мы видели накануне Второй мировой войны и тоже помним, чем это закончилось, и к какой катастрофе все это привело. Эти эксперименты не должны повторяться", - сказала Захарова на брифинге.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что власти Украины активно работают над союзом с Польшей и Великобританией.

https://ria.ru/20220203/senator-1770951311.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/zakharova-1770960725.html

польша

великобритания

украина

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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, великобритания, украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба, мария захарова