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В МИД призвали США немедленно прекратить военное снабжение Киева
В МИД призвали США немедленно прекратить военное снабжение Киева - РИА Новости, 04.02.2022
В МИД призвали США немедленно прекратить военное снабжение Киева
Россия призывает США и НАТО незамедлительно прекратить военное снабжение Киева и перестать нагнетать истерию вокруг конфликта в самопровозглашенном Донбассе,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:28
2022-02-04T12:28
2022-02-04T14:02
в мире
ситуация в днр и лнр
киев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия призывает США и НАТО незамедлительно прекратить военное снабжение Киева и перестать нагнетать истерию вокруг конфликта в самопровозглашенном Донбассе, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."США, в первую очередь, и страны НАТО продолжают подвозить на Украину новые партии военной помощи, как они это называют, и все больше затрудняется таким образом поиск мирного решения конфликта в Донбассе. Естественно, всё это опять же идёт на руку партии войны на Украине, тем людям, которые все время призывают всех там переубивать", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что эти шаги нарушают действующий с июля 2020 года режим прекращения огня. Захарова добавила, что с начала 2022 года количество нарушений в этом регионе "уже превысило 3 тысячи"."Мы призываем страны НАТО незамедлительно прекратить нагнетание истерики вокруг внутриукраинского конфликта, прекратить военное снабжение и поддержку Киева как одной из конфликтующих сторон на востоке Украины",- подчеркнула официальный представитель МИД.
https://ria.ru/20220204/ukraina-1771048940.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, украина, донбасс, нато
12:28 04.02.2022 (обновлено: 14:02 04.02.2022)
В МИД призвали США немедленно прекратить военное снабжение Киева
Представитель МИД Захарова: Россия призывает США прекратить военное снабжение Киева