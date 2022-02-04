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В МИД призвали США немедленно прекратить военное снабжение Киева
В МИД призвали США немедленно прекратить военное снабжение Киева - РИА Новости, 04.02.2022
В МИД призвали США немедленно прекратить военное снабжение Киева
Россия призывает США и НАТО незамедлительно прекратить военное снабжение Киева и перестать нагнетать истерию вокруг конфликта в самопровозглашенном Донбассе,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:28
2022-02-04T14:02
в мире
ситуация в днр и лнр
киев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
украина
донбасс
нато
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия призывает США и НАТО незамедлительно прекратить военное снабжение Киева и перестать нагнетать истерию вокруг конфликта в самопровозглашенном Донбассе, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."США, в первую очередь, и страны НАТО продолжают подвозить на Украину новые партии военной помощи, как они это называют, и все больше затрудняется таким образом поиск мирного решения конфликта в Донбассе. Естественно, всё это опять же идёт на руку партии войны на Украине, тем людям, которые все время призывают всех там переубивать", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что эти шаги нарушают действующий с июля 2020 года режим прекращения огня. Захарова добавила, что с начала 2022 года количество нарушений в этом регионе "уже превысило 3 тысячи"."Мы призываем страны НАТО незамедлительно прекратить нагнетание истерики вокруг внутриукраинского конфликта, прекратить военное снабжение и поддержку Киева как одной из конфликтующих сторон на востоке Украины",- подчеркнула официальный представитель МИД.
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в мире, ситуация в днр и лнр, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, украина, донбасс, нато
12:28 04.02.2022 (обновлено: 14:02 04.02.2022)
 
В МИД призвали США немедленно прекратить военное снабжение Киева

Представитель МИД Захарова: Россия призывает США прекратить военное снабжение Киева

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия призывает США и НАТО незамедлительно прекратить военное снабжение Киева и перестать нагнетать истерию вокруг конфликта в самопровозглашенном Донбассе, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"США, в первую очередь, и страны НАТО продолжают подвозить на Украину новые партии военной помощи, как они это называют, и все больше затрудняется таким образом поиск мирного решения конфликта в Донбассе. Естественно, всё это опять же идёт на руку партии войны на Украине, тем людям, которые все время призывают всех там переубивать", - сказала Захарова на брифинге.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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Она отметила, что эти шаги нарушают действующий с июля 2020 года режим прекращения огня. Захарова добавила, что с начала 2022 года количество нарушений в этом регионе "уже превысило 3 тысячи".
"Мы призываем страны НАТО незамедлительно прекратить нагнетание истерики вокруг внутриукраинского конфликта, прекратить военное снабжение и поддержку Киева как одной из конфликтующих сторон на востоке Украины",- подчеркнула официальный представитель МИД.
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРКиевМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАУкраинаДонбассНАТО
 
 
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