https://ria.ru/20220204/mid-1771048173.html

В МИД призвали США немедленно прекратить военное снабжение Киева

В МИД призвали США немедленно прекратить военное снабжение Киева - РИА Новости, 04.02.2022

В МИД призвали США немедленно прекратить военное снабжение Киева

Россия призывает США и НАТО незамедлительно прекратить военное снабжение Киева и перестать нагнетать истерию вокруг конфликта в самопровозглашенном Донбассе,... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:28

2022-02-04T12:28

2022-02-04T14:02

в мире

ситуация в днр и лнр

киев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

украина

донбасс

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_230:0:3004:1560_1920x0_80_0_0_0d5ad5c0d405a36f949dcd7a2b6c4d88.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия призывает США и НАТО незамедлительно прекратить военное снабжение Киева и перестать нагнетать истерию вокруг конфликта в самопровозглашенном Донбассе, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."США, в первую очередь, и страны НАТО продолжают подвозить на Украину новые партии военной помощи, как они это называют, и все больше затрудняется таким образом поиск мирного решения конфликта в Донбассе. Естественно, всё это опять же идёт на руку партии войны на Украине, тем людям, которые все время призывают всех там переубивать", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что эти шаги нарушают действующий с июля 2020 года режим прекращения огня. Захарова добавила, что с начала 2022 года количество нарушений в этом регионе "уже превысило 3 тысячи"."Мы призываем страны НАТО незамедлительно прекратить нагнетание истерики вокруг внутриукраинского конфликта, прекратить военное снабжение и поддержку Киева как одной из конфликтующих сторон на востоке Украины",- подчеркнула официальный представитель МИД.

https://ria.ru/20220204/ukraina-1771048940.html

киев

сша

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, украина, донбасс, нато