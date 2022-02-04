https://ria.ru/20220204/mid-1771011616.html

В МИД прокомментировали обвинение в утечке ответа США по безопасности

В МИД прокомментировали обвинение в утечке ответа США по безопасности - РИА Новости, 04.02.2022

В МИД прокомментировали обвинение в утечке ответа США по безопасности

Москва не удивлена перекладыванием ответственности на Россию за утечку ответа США на предложения по гарантиям безопасности в СМИ, у Вашингтона Россия всегда за... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T10:06

2022-02-04T10:06

2022-02-04T10:52

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

энтони блинкен

сша

москва

россия

нато

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Москва не удивлена перекладыванием ответственности на Россию за утечку ответа США на предложения по гарантиям безопасности в СМИ, у Вашингтона Россия всегда за все ответственна, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ на обвинения США."Ничего нового и неожиданного. По логике Вашингтона, Москва за все несёт ответственность", - сказал замглавы МИД.Ранее в США заявили, что за утечкой ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности в испанскую газету "El Pais" стоит Москва.В среду испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид". Один из авторов материала в испанской газете Pais, которая опубликовала ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса заявил РИА Новости, что находится на Украине и не готов назвать источник, но считает, что обнародование текста не повлияет на переговоры.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220203/ukraina-1770824888.html

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, энтони блинкен, сша, москва, россия, нато