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Кровная месть не коррелирует с федеральными законами, напомнили в Кремле
Кровная месть не коррелирует с федеральными законами, напомнили в Кремле - РИА Новости, 04.02.2022
Кровная месть не коррелирует с федеральными законами, напомнили в Кремле
Вопрос "кровной мести" является традиционным для Чечни, но эта традиция не соотносится с законодательством РФ, основным тезисом которого является верховенство... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:06
2022-02-04T13:06
2022-02-04T15:24
общество
россия
чеченская республика (чечня)
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вопрос "кровной мести" является традиционным для Чечни, но эта традиция не соотносится с законодательством РФ, основным тезисом которого является верховенство закона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В этом, наверное, специфика", — сказал он журналистам.Песков затруднился ответить на вопрос, как в Кремле видят разрешение этого противоречия. "Не могу вам сказать. Единственное, что, конечно, верховенство закона — это является основным тезисом в данной ситуации", — отметил Песков.
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общество, россия, чеченская республика (чечня), дмитрий песков
13:06 04.02.2022 (обновлено: 15:24 04.02.2022)
Кровная месть не коррелирует с федеральными законами, напомнили в Кремле
Песков заявил, что традиция кровной мести в Чечне не коррелируется с законами России
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вопрос "кровной мести" является традиционным для Чечни, но эта традиция не соотносится с законодательством РФ, основным тезисом которого является верховенство закона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В этом, наверное, специфика", — сказал он журналистам.
Песков затруднился ответить на вопрос, как в Кремле видят разрешение этого противоречия. "Не могу вам сказать. Единственное, что, конечно, верховенство закона — это является основным тезисом в данной ситуации", — отметил Песков.