https://ria.ru/20220204/mest-1771057473.html

Кровная месть не коррелирует с федеральными законами, напомнили в Кремле

Кровная месть не коррелирует с федеральными законами, напомнили в Кремле - РИА Новости, 04.02.2022

Кровная месть не коррелирует с федеральными законами, напомнили в Кремле

Вопрос "кровной мести" является традиционным для Чечни, но эта традиция не соотносится с законодательством РФ, основным тезисом которого является верховенство... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:06

2022-02-04T13:06

2022-02-04T15:24

общество

россия

чеченская республика (чечня)

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вопрос "кровной мести" является традиционным для Чечни, но эта традиция не соотносится с законодательством РФ, основным тезисом которого является верховенство закона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В этом, наверное, специфика", — сказал он журналистам.Песков затруднился ответить на вопрос, как в Кремле видят разрешение этого противоречия. "Не могу вам сказать. Единственное, что, конечно, верховенство закона — это является основным тезисом в данной ситуации", — отметил Песков.

https://ria.ru/20220202/delimkhanov-1770650920.html

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общество, россия, чеченская республика (чечня), дмитрий песков