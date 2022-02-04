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Мексиканский миллиардер Байерес умер в возрасте 90 лет

Мексиканский миллиардер Байерес умер в возрасте 90 лет - РИА Новости, 04.02.2022

Мексиканский миллиардер Байерес умер в возрасте 90 лет

Мексиканский промышленник и крупный предприниматель Альберто Байерес скончался в возрасте 90 лет, сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T07:15

2022-02-04T07:15

2022-02-04T07:15

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МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Мексиканский промышленник и крупный предприниматель Альберто Байерес скончался в возрасте 90 лет, сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.Байерес возглавлял группу компаний Grupo Bal, которую унаследовал от отца в возрасте 28 лет. В составе группы крупнейший мировой производитель серебра Fresnillo, горнодобывающая Industrias Peñoles, страховой, пенсионный, медицинский, сельскохозяйственный и торговый бизнес.Журнал Forbes в 2022 году оценил состояние его семьи в 8,6 миллиарда долларов.Сам предприниматель в интервью рассказывал, что наибольшее удовлетворение в жизни получал от работы на посту председателя правления Автономного технологического института Мексики ITAM.

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в мире, мексика