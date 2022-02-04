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Мексиканский миллиардер Байерес умер в возрасте 90 лет
Мексиканский миллиардер Байерес умер в возрасте 90 лет - РИА Новости, 04.02.2022
Мексиканский миллиардер Байерес умер в возрасте 90 лет
Мексиканский промышленник и крупный предприниматель Альберто Байерес скончался в возрасте 90 лет, сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T07:15
2022-02-04T07:15
в мире
мексика
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МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Мексиканский промышленник и крупный предприниматель Альберто Байерес скончался в возрасте 90 лет, сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.Байерес возглавлял группу компаний Grupo Bal, которую унаследовал от отца в возрасте 28 лет. В составе группы крупнейший мировой производитель серебра Fresnillo, горнодобывающая Industrias Peñoles, страховой, пенсионный, медицинский, сельскохозяйственный и торговый бизнес.Журнал Forbes в 2022 году оценил состояние его семьи в 8,6 миллиарда долларов.Сам предприниматель в интервью рассказывал, что наибольшее удовлетворение в жизни получал от работы на посту председателя правления Автономного технологического института Мексики ITAM.
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в мире, мексика
07:15 04.02.2022
 
Мексиканский миллиардер Байерес умер в возрасте 90 лет

Мексиканский миллиардер Альберто Байерес умер в возрасте 90 лет

© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Fotolia / Jozsitoeroe
Зажженные свечи. Архивное фото
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МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Мексиканский промышленник и крупный предприниматель Альберто Байерес скончался в возрасте 90 лет, сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.
"Выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной Альберто Байереса, выдающегося мексиканского предпринимателя, семье и друзьям", - написал министр в своем блоге в Twitter.
Байерес возглавлял группу компаний Grupo Bal, которую унаследовал от отца в возрасте 28 лет. В составе группы крупнейший мировой производитель серебра Fresnillo, горнодобывающая Industrias Peñoles, страховой, пенсионный, медицинский, сельскохозяйственный и торговый бизнес.
Журнал Forbes в 2022 году оценил состояние его семьи в 8,6 миллиарда долларов.
Сам предприниматель в интервью рассказывал, что наибольшее удовлетворение в жизни получал от работы на посту председателя правления Автономного технологического института Мексики ITAM.
 
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