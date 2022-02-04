https://ria.ru/20220204/medvedchuk-1771139455.html

Медведчук рассказал, когда США придумали идею "вторжения" России на Украину

Медведчук рассказал, когда США придумали идею "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 04.02.2022

Медведчук рассказал, когда США придумали идею "вторжения" России на Украину

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал блефом заявления Киева и стран Запада об угрозе якобы... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T18:35

2022-02-04T18:35

2022-02-04T18:35

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КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал блефом заявления Киева и стран Запада об угрозе якобы "военного вторжения РФ" на Украину."Я считаю, что вторжение РФ в Украину – это блеф. Идея вторжения и раскручивание самой идеи вторжения появились после того, как полтора месяца назад Россия направила запрос на предоставления ей юридических гарантий безопасности со стороны США и стран НАТО. После этого... Соединенные Штаты, западные партнеры Украины начали раскручивать непосредственно тему балансирования интересов и, зная заранее, какие ответы будут даны… США и западные страны нагнетали ситуацию, что Украине угрожает вторжение", - приводит слова Медведчука пресс-служба партии.По его словам, эту идею поддержали президент Украины Владимир Зеленский и его команда по одной простой причине ‒ это отвлекает украинских граждан от тех насущных, глубоких, катастрофических проблем, которые есть в стране: вопросов с трудоустройством, заработной платой, ценами, тарифами и отсутствием обеспечения социальных стандартов."Я считаю господина Путина, господина (главу МИД РФ Сергея - ред.) Лаврова солидными людьми, авторитетными людьми и обязательными людьми. Как бы это не нравилось многим гражданам Украины, но, на мой взгляд, это так, и этому есть масса подтверждений. И поэтому, когда они говорят, они утверждают много лет, что Донбасс ‒ это Украина и говорят о том, что никто не собирается нападать, вторгаться в Украину, то я этим людям верю, тем более я не вижу оснований для подобных действий", - добавил политик.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220204/armiya-1771109193.html

https://ria.ru/20220204/vinovnik-1771009497.html

киев

россия

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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков, киев, россия, нато, сша