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В Петербурге задержали завотделом медцентра, где погибли пациенты

В Петербурге задержали завотделом медцентра, где погибли пациенты - РИА Новости, 04.02.2022

В Петербурге задержали завотделом медцентра, где погибли пациенты

Правоохранители задержали по делу о гибели семи пациентов медицинского центра в Петербурге заведующую отделом лучевой диагностики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:17

2022-02-04T12:17

2022-02-04T17:04

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Правоохранители задержали по делу о гибели семи пациентов медицинского центра в Петербурге заведующую отделом лучевой диагностики, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК России.Ранее был арестован главврач Городского консультативно-диагностического центра № 1 Евгений Попов, которому вменили ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").По данным ГСУ СК, причиной трагедии могло стать использование контрафактного медицинского препарата. Как сообщал источник, у пострадавших выявили отравление барием.Барий — контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.

санкт-петербург

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)