12:17 04.02.2022 (обновлено: 17:04 04.02.2022)
В Петербурге задержали завотделом медцентра, где погибли пациенты
В Петербурге задержали завотделом медцентра, где погибли семь человек от отравления барием
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета России
Служебный автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Правоохранители задержали по делу о гибели семи пациентов медицинского центра в Петербурге заведующую отделом лучевой диагностики, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК России.
"В настоящее время в качестве подозреваемой также задержана заведующая отделом лучевой диагностики указанного центра. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения", — сказали в ведомстве.
Ранее был арестован главврач Городского консультативно-диагностического центра № 1 Евгений Попов, которому вменили ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
По данным ГСУ СК, причиной трагедии могло стать использование контрафактного медицинского препарата. Как сообщал источник, у пострадавших выявили отравление барием.
Барий — контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.
Барий — контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.