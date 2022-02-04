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В Петербурге задержали завотделом медцентра, где погибли пациенты
В Петербурге задержали завотделом медцентра, где погибли пациенты - РИА Новости, 04.02.2022
В Петербурге задержали завотделом медцентра, где погибли пациенты
Правоохранители задержали по делу о гибели семи пациентов медицинского центра в Петербурге заведующую отделом лучевой диагностики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:17
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происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Правоохранители задержали по делу о гибели семи пациентов медицинского центра в Петербурге заведующую отделом лучевой диагностики, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК России.Ранее был арестован главврач Городского консультативно-диагностического центра № 1 Евгений Попов, которому вменили ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").По данным ГСУ СК, причиной трагедии могло стать использование контрафактного медицинского препарата. Как сообщал источник, у пострадавших выявили отравление барием.Барий — контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
12:17 04.02.2022 (обновлено: 17:04 04.02.2022)
 
В Петербурге задержали завотделом медцентра, где погибли пациенты

В Петербурге задержали завотделом медцентра, где погибли семь человек от отравления барием

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета России
Служебный автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Правоохранители задержали по делу о гибели семи пациентов медицинского центра в Петербурге заведующую отделом лучевой диагностики, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК России.

"В настоящее время в качестве подозреваемой также задержана заведующая отделом лучевой диагностики указанного центра. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения", — сказали в ведомстве.

Ранее был арестован главврач Городского консультативно-диагностического центра № 1 Евгений Попов, которому вменили ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
По данным ГСУ СК, причиной трагедии могло стать использование контрафактного медицинского препарата. Как сообщал источник, у пострадавших выявили отравление барием.

Барий — контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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