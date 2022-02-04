Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220204/medtsentr-1771041947.html
Число погибших после обследования в медцентре в Петербурге возросло до семи
Число погибших после обследования в медцентре в Петербурге возросло до семи - РИА Новости, 04.02.2022
Число погибших после обследования в медцентре в Петербурге возросло до семи
Жертвами отравления барием стали уже семь пациентов, проходивших диагностику в петербургском медцентре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:07
2022-02-04T15:31
россия
санкт-петербург
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Жертвами отравления барием стали уже семь пациентов, проходивших диагностику в петербургском медцентре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета."В указанном центре на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в релизе.В конце января следователи возбудили уголовное дело из-за того, что более 20 пациентов консультативно-диагностического центра № 1 пострадали, а трое из них умерли после рентгеновского обследования желудка. У всех диагностировали отравление барием.Главврача клиники Евгения Попова арестовали. Как выяснилось, именно он утвердил заявку на покупку в ООО "НеваРеактив" препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%", который не включен в государственный реестр. Сотрудники СК также установили коммерческую структуру — поставщика этого препарата. Там изъяли документы и другие вещественные доказательства, проводятся допросы.Кроме того, задержали заведующую отделом лучевой диагностики центра. Сейчас решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20220203/patsient-1770951142.html
https://ria.ru/20220127/medtsentr-1769801584.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
12:07 04.02.2022 (обновлено: 15:31 04.02.2022)
 
Число погибших после обследования в медцентре в Петербурге возросло до семи

Число погибших от отравления барием в петербургской клинике возросло до семи человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Жертвами отравления барием стали уже семь пациентов, проходивших диагностику в петербургском медцентре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.
"В указанном центре на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в релизе.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 19:57
В Волгограде проверят сообщения о смерти пациента в скорой
В конце января следователи возбудили уголовное дело из-за того, что более 20 пациентов консультативно-диагностического центра № 1 пострадали, а трое из них умерли после рентгеновского обследования желудка. У всех диагностировали отравление барием.
Главврача клиники Евгения Попова арестовали. Как выяснилось, именно он утвердил заявку на покупку в ООО "НеваРеактив" препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%", который не включен в государственный реестр. Сотрудники СК также установили коммерческую структуру — поставщика этого препарата. Там изъяли документы и другие вещественные доказательства, проводятся допросы.
Кроме того, задержали заведующую отделом лучевой диагностики центра. Сейчас решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.
Капельницы - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 15:06
В Москве женщина умерла во время процедуры в частном медцентре
 
РоссияСанкт-ПетербургПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала