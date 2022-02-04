https://ria.ru/20220204/medtsentr-1771041947.html

Число погибших после обследования в медцентре в Петербурге возросло до семи

Число погибших после обследования в медцентре в Петербурге возросло до семи - РИА Новости, 04.02.2022

Число погибших после обследования в медцентре в Петербурге возросло до семи

Жертвами отравления барием стали уже семь пациентов, проходивших диагностику в петербургском медцентре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:07

2022-02-04T12:07

2022-02-04T15:31

россия

санкт-петербург

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Жертвами отравления барием стали уже семь пациентов, проходивших диагностику в петербургском медцентре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета."В указанном центре на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в релизе.В конце января следователи возбудили уголовное дело из-за того, что более 20 пациентов консультативно-диагностического центра № 1 пострадали, а трое из них умерли после рентгеновского обследования желудка. У всех диагностировали отравление барием.Главврача клиники Евгения Попова арестовали. Как выяснилось, именно он утвердил заявку на покупку в ООО "НеваРеактив" препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%", который не включен в государственный реестр. Сотрудники СК также установили коммерческую структуру — поставщика этого препарата. Там изъяли документы и другие вещественные доказательства, проводятся допросы.Кроме того, задержали заведующую отделом лучевой диагностики центра. Сейчас решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20220203/patsient-1770951142.html

https://ria.ru/20220127/medtsentr-1769801584.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)