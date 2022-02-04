https://ria.ru/20220204/medtsentr-1771041947.html
Число погибших после обследования в медцентре в Петербурге возросло до семи
Число погибших после обследования в медцентре в Петербурге возросло до семи - РИА Новости, 04.02.2022
Число погибших после обследования в медцентре в Петербурге возросло до семи
Жертвами отравления барием стали уже семь пациентов, проходивших диагностику в петербургском медцентре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:07
2022-02-04T12:07
2022-02-04T15:31
россия
санкт-петербург
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Жертвами отравления барием стали уже семь пациентов, проходивших диагностику в петербургском медцентре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета."В указанном центре на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в релизе.В конце января следователи возбудили уголовное дело из-за того, что более 20 пациентов консультативно-диагностического центра № 1 пострадали, а трое из них умерли после рентгеновского обследования желудка. У всех диагностировали отравление барием.Главврача клиники Евгения Попова арестовали. Как выяснилось, именно он утвердил заявку на покупку в ООО "НеваРеактив" препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%", который не включен в государственный реестр. Сотрудники СК также установили коммерческую структуру — поставщика этого препарата. Там изъяли документы и другие вещественные доказательства, проводятся допросы.Кроме того, задержали заведующую отделом лучевой диагностики центра. Сейчас решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20220203/patsient-1770951142.html
https://ria.ru/20220127/medtsentr-1769801584.html
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россия, санкт-петербург, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
12:07 04.02.2022 (обновлено: 15:31 04.02.2022)
Число погибших после обследования в медцентре в Петербурге возросло до семи
Число погибших от отравления барием в петербургской клинике возросло до семи человек
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Жертвами отравления барием стали уже семь пациентов, проходивших диагностику в петербургском медцентре, сообщили РИА Новости в пресс-службе
регионального главка Следственного комитета.
"В указанном центре на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в релизе.
В конце января следователи возбудили уголовное дело из-за того, что более 20 пациентов консультативно-диагностического центра № 1 пострадали, а трое из них умерли после рентгеновского обследования желудка. У всех диагностировали отравление барием.
Главврача клиники Евгения Попова арестовали. Как выяснилось, именно он утвердил заявку на покупку в ООО "НеваРеактив" препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%", который не включен в государственный реестр. Сотрудники СК также установили коммерческую структуру — поставщика этого препарата. Там изъяли документы и другие вещественные доказательства, проводятся допросы.
Кроме того, задержали заведующую отделом лучевой диагностики центра. Сейчас решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.