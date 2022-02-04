https://ria.ru/20220204/matkapital-1771031504.html

Кузнецова предложила разрешить оплачивать частные детские сады маткапиталом

Кузнецова предложила разрешить оплачивать частные детские сады маткапиталом - РИА Новости, 04.02.2022

Кузнецова предложила разрешить оплачивать частные детские сады маткапиталом

ЕР работает над расширением сферы применения маткапитала, чтобы семьи могли оплачивать детские сады, созданные индивидуальными предпринимателями, заявила... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:28

2022-02-04T11:28

2022-02-04T12:11

общество

госдума рф

единая россия

анна кузнецова

материнский капитал

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ЕР работает над расширением сферы применения маткапитала, чтобы семьи могли оплачивать детские сады, созданные индивидуальными предпринимателями, заявила вице-спикер ГД, замсекретаря генсовета ЕР Анна Кузнецова."Я бы хотела сказать о тех направлениях, которые сейчас в работе. Сейчас идёт работа над расширением сферы применения маткапитала. Уже сейчас поддержана инициатива по применению маткапитала на оплату детских садов, созданных индивидуальными предпринимателями",- сказала Кузнецова в ходе заседания программной комиссии ЕР.Вице-спикер ГД также отметила работу над адаптацией детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вопросом их обеспечения жильем.

https://ria.ru/20220201/vyplaty-1770396253.html

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общество, госдума рф, единая россия, анна кузнецова, материнский капитал