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Кузнецова предложила разрешить оплачивать частные детские сады маткапиталом
Кузнецова предложила разрешить оплачивать частные детские сады маткапиталом - РИА Новости, 04.02.2022
Кузнецова предложила разрешить оплачивать частные детские сады маткапиталом
ЕР работает над расширением сферы применения маткапитала, чтобы семьи могли оплачивать детские сады, созданные индивидуальными предпринимателями, заявила... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:28
2022-02-04T11:28
2022-02-04T12:11
общество
госдума рф
единая россия
анна кузнецова
материнский капитал
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ЕР работает над расширением сферы применения маткапитала, чтобы семьи могли оплачивать детские сады, созданные индивидуальными предпринимателями, заявила вице-спикер ГД, замсекретаря генсовета ЕР Анна Кузнецова."Я бы хотела сказать о тех направлениях, которые сейчас в работе. Сейчас идёт работа над расширением сферы применения маткапитала. Уже сейчас поддержана инициатива по применению маткапитала на оплату детских садов, созданных индивидуальными предпринимателями",- сказала Кузнецова в ходе заседания программной комиссии ЕР.Вице-спикер ГД также отметила работу над адаптацией детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вопросом их обеспечения жильем.
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общество, госдума рф, единая россия, анна кузнецова, материнский капитал
11:28 04.02.2022 (обновлено: 12:11 04.02.2022)
Кузнецова предложила разрешить оплачивать частные детские сады маткапиталом
Депутат Кузнецова: ЕР предложила расширить применение маткапитала на частные детсады