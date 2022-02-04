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В Мали заявили об ужесточении условий нахождения в стране зарубежных сил
В Мали заявили об ужесточении условий нахождения в стране зарубежных сил - РИА Новости, 04.02.2022
В Мали заявили об ужесточении условий нахождения в стране зарубежных сил
Мали больше не может разрешать иностранным силам находиться в стране без заранее определенных условий, заявил премьер-министр республики Шогель Кокалла Майга. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:52
2022-02-04T11:52
2022-02-04T12:09
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в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мали больше не может разрешать иностранным силам находиться в стране без заранее определенных условий, заявил премьер-министр республики Шогель Кокалла Майга."Мы больше не можем разрешать иностранным силам находиться на нашей территории без заранее определенных условий. Мы больше не можем оставлять пространства для маневра, которые могут позволить государствам отойти от договоренностей с нашей страной и пойти выполнять программу, которую они объявляли на национальном уровне своему обществу и международному сообществу", - заявил он в интервью турецкому агентству Anadolu.Премьер Мали говорил на фоне напряженности в отношениях с Францией. Как он подчеркнул, Франция не может заниматься отношениями Мали с Евросоюзом "по доверенности", и должна быть партнером западноафриканской республики.
https://ria.ru/20220204/mali-1771035428.html
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мали, россия, африка, в мире, франция, евросоюз
11:52 04.02.2022 (обновлено: 12:09 04.02.2022)
В Мали заявили об ужесточении условий нахождения в стране зарубежных сил
Премьер: Мали не разрешит иностранным силам просто так находиться на своей территории