https://ria.ru/20220204/mali-1771036540.html
Премьер Мали обвинил Францию в политическом и дипломатическом терроризме
Премьер Мали обвинил Францию в политическом и дипломатическом терроризме - РИА Новости, 04.02.2022
Премьер Мали обвинил Францию в политическом и дипломатическом терроризме
Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга обвинил Францию в политическом и дипломатическом "терроризме" против его страны, направленном на свержение власти. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:46
2022-02-04T11:46
2022-02-04T12:15
мали
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга обвинил Францию в политическом и дипломатическом "терроризме" против его страны, направленном на свержение власти."Как я говорю сегодня, французские власти занимаются настоящим политическим, медийным и дипломатическим террором против нашего правительства с целью его свержения", - сказал премьер в интервью турецкому агентству Anadolu.Также он обвинил Францию в нарушении договоров в военной сфере и заявил, что Париж знает заранее, что региональный блок ЭКОВАС введет санкции и когда.В понедельник власти Мали после критики Парижа в адрес переходного правительства дали послу Франции Жоэлю Мейеру 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Как заявили в Бамако, такое решение вызвано "враждебными и возмутительными" высказываниями главы МИД Франции, которые затем повторили и другие представители французских властей, в адрес переходного правительства Мали.Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан раскритиковал действия "военной хунты", находящейся у власти в Мали, за принятие "безответственных мер" в стране. Министр обороны Франции Флоранс Парли также заявила, что сегодня в Мали "правит хунта, которая пришла к власти в результате двойного госпереворота, легитимность которого сомнительна".Во вторник официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали сообщила, что Европейская комиссия не исключает введения санкций против руководства Мали. Ряд СМИ отмечали, что Евросоюз намерен ввести санкции против пяти членов руководства Мали из-за того, что они, по мнению ЕС, задерживают проведение выборов в этой стране.
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мали, в мире, франция, флоранс парли, жан-ив ле дриан, париж, мид франции, евросоюз
11:46 04.02.2022 (обновлено: 12:15 04.02.2022)
Премьер Мали обвинил Францию в политическом и дипломатическом терроризме
Премьер Мали обвинил Францию в политическом и дипломатическом терроризме против его страны