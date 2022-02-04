https://ria.ru/20220204/mali-1771035428.html

Премьер Мали заявил об эффективности сотрудничества с Россией

Премьер Мали заявил об эффективности сотрудничества с Россией - РИА Новости, 04.02.2022

Премьер Мали заявил об эффективности сотрудничества с Россией

Сотрудничество Мали с РФ и другими партнерами в военной сфере позволило менее чем за месяц уничтожить террористов больше, чем за 30 лет, заявил премьер-министр... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:42

2022-02-04T11:42

2022-02-04T15:32

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сотрудничество Мали с РФ и другими партнерами в военной сфере позволило менее чем за месяц уничтожить террористов больше, чем за 30 лет, заявил премьер-министр западноафриканского государства Шогель Кокалла Майга."Мы заключили соглашения о военном сотрудничестве с Россией. Мы покупали оружие в России, но Россия в этом не одна. Мы работаем и с другими партнерами, но так как ведется геостратегическая и геополитическая борьба между Россией и западными партнерами, нас пытаются положить на заклание в не нашей битве. А раз так, Мали работает с другими партнерами для оснащения своей армии на всех фронтах. Так что сегодня результаты этого сотрудничества ощутимы. Менее чем через месяц наша армия добилась заметных результатов. Число террористов, уничтоженных менее чем за месяц, превышает то, чего мы смогли добиться за последние 30 лет", - сказал премьер Мали в интервью турецкому агентству Anadolu.В минувшем году, как сообщал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, Россия отправила в Мали в рамках контракта четыре боевых вертолета: два Ми-171Ш и два Ми-17В5.Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году.

https://ria.ru/20220204/mali-1771036540.html

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