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Чекунков заявил о необходимости скоростной ж/д Хабаровск – Владивосток
Чекунков заявил о необходимости скоростной ж/д Хабаровск – Владивосток - РИА Новости, 04.02.2022
Чекунков заявил о необходимости скоростной ж/д Хабаровск – Владивосток
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что в перспективе между Хабаровском и Владивостоком может быть запущена стратегически важная скоростная... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T08:26
2022-02-04T12:25
экономика
хабаровск
владивосток
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
алексей чекунков
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ХАБАРОВСК, 4 фев - РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что в перспективе между Хабаровском и Владивостоком может быть запущена стратегически важная скоростная железнодорожная магистраль, министр предложил проработать проект агломерации двух этих дальневосточных городов."Рано или поздно нужна скоростная связь между Владивостоком и Хабаровском. Я не могу сказать, что сейчас есть такой проект или план, но то, что я вижу стратегическую целесообразность такой связи - это безусловно. Потому что каждый город сам по себе в масштабе Азиатско-Тихоокеанского региона не обладает такой гравитацией, таким размером, который позволил бы конкурировать с самыми крупными мегаполисами, а вместе, безусловно, мы можем получить такую агломерацию, которая будет географически растянута, но с современными транспортными технологиями в случае построения скоростной железной дороги, могла бы заиграть по-новому", - сказал Чекунков журналистам после совещания в Хабаровске в пятницу.Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики отметил, что не готов ответить на вопрос о том, во сколько обойдется строительство данной магистрали."Технологии самые разные есть. То, что этот проект обсуждался, и инвесторы, которые были заинтересованы проработать такой проект - периодически встречаемся с этой мыслью. То, что на сегодня мысль была произнесена экспертами-урбанистами, указывает на то, что стратегическая целесообразность есть. Конечно, такой проект нужно внимательно проработать и просчитать, но ценность таких проектов измеряется не в прямой окупаемости, а в стратегической ценности. Некоторые вещи нужно делать опережающими способами. Мы возьмем в проработку и в какой-то момент выйдем с более конкретными цифрами и планами", - уточнил Чекунков.Министр считает, что создание агломерации как раз возможно при условии связи между городами наземным транспортом."Как пример эксперт привел Санкт-Петербург и Москву. Под некоторым углом (зрения – ред.) города можно считать агломерацией благодаря "Сапсану": есть возможности в любой день сесть и менее чем через 4 часа быть во второй альтернативной столице. Поэтому, говоря о стратегии развития наших дальневосточных городов на десятилетия вперед, я думаю, правильно держать в уме, что, находясь рядом с такими агломерациями как Токио-Иокогама, Шанхайская, Пекин-Тяньцзинь, правильная амбиция - это нацелиться не на конкуренцию, которая имеет место между Хабаровском и Владивостоком, а на конвергенцию, на укрепление связей, построение новых", - заключил Чекунков.
https://ria.ru/20211223/rzhd-1765125269.html
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экономика, хабаровск, владивосток, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), алексей чекунков
08:26 04.02.2022 (обновлено: 12:25 04.02.2022)
 
Чекунков заявил о необходимости скоростной ж/д Хабаровск – Владивосток

Глава Минвостока Чекунков: необходима скоростная связь между Хабаровском и Владивостоком

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМашинист в кабине скоростного поезда "Сапсан"
Машинист в кабине скоростного поезда Сапсан - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Машинист в кабине скоростного поезда "Сапсан". Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 4 фев - РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что в перспективе между Хабаровском и Владивостоком может быть запущена стратегически важная скоростная железнодорожная магистраль, министр предложил проработать проект агломерации двух этих дальневосточных городов.
"Рано или поздно нужна скоростная связь между Владивостоком и Хабаровском. Я не могу сказать, что сейчас есть такой проект или план, но то, что я вижу стратегическую целесообразность такой связи - это безусловно. Потому что каждый город сам по себе в масштабе Азиатско-Тихоокеанского региона не обладает такой гравитацией, таким размером, который позволил бы конкурировать с самыми крупными мегаполисами, а вместе, безусловно, мы можем получить такую агломерацию, которая будет географически растянута, но с современными транспортными технологиями в случае построения скоростной железной дороги, могла бы заиграть по-новому", - сказал Чекунков журналистам после совещания в Хабаровске в пятницу.
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Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики отметил, что не готов ответить на вопрос о том, во сколько обойдется строительство данной магистрали.
"Технологии самые разные есть. То, что этот проект обсуждался, и инвесторы, которые были заинтересованы проработать такой проект - периодически встречаемся с этой мыслью. То, что на сегодня мысль была произнесена экспертами-урбанистами, указывает на то, что стратегическая целесообразность есть. Конечно, такой проект нужно внимательно проработать и просчитать, но ценность таких проектов измеряется не в прямой окупаемости, а в стратегической ценности. Некоторые вещи нужно делать опережающими способами. Мы возьмем в проработку и в какой-то момент выйдем с более конкретными цифрами и планами", - уточнил Чекунков.
Министр считает, что создание агломерации как раз возможно при условии связи между городами наземным транспортом.
"Как пример эксперт привел Санкт-Петербург и Москву. Под некоторым углом (зрения – ред.) города можно считать агломерацией благодаря "Сапсану": есть возможности в любой день сесть и менее чем через 4 часа быть во второй альтернативной столице. Поэтому, говоря о стратегии развития наших дальневосточных городов на десятилетия вперед, я думаю, правильно держать в уме, что, находясь рядом с такими агломерациями как Токио-Иокогама, Шанхайская, Пекин-Тяньцзинь, правильная амбиция - это нацелиться не на конкуренцию, которая имеет место между Хабаровском и Владивостоком, а на конвергенцию, на укрепление связей, построение новых", - заключил Чекунков.
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ЭкономикаХабаровскВладивостокМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)Алексей Чекунков
 
 
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