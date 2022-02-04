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https://ria.ru/20220204/lukashenko-1771145024.html
Лукашенко объяснил, чем он отличается от Януковича
Лукашенко объяснил, чем он отличается от Януковича - РИА Новости, 04.02.2022
Лукашенко объяснил, чем он отличается от Януковича
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между ним и бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, покинувшим свою страну, большая разница. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T18:59
2022-02-04T18:59
в мире
белоруссия
александр лукашенко
владимир соловьев (телеведущий)
виктор янукович
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МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между ним и бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, покинувшим свою страну, большая разница."Янукович и я - большая разница. У него денег было много, понимаете, деньги довлеют всегда, жмут в кармане и надо спасти", - сказал Лукашенко в эксклюзивном интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала Соловьёв Live.В ходе интервью Соловьев сравнил действия белорусского президента во время протестов оппозиции в 2020 году и Януковича в 2014 году."Они (оппозиция Белоруссии – ред.) подняли этот фейк, что (Лукашенко – ред.), вот как Янукович, сбежал – он уже в Ростове, дети улетели. Я - автомат в руки, даже шлем забыл надеть. Я же не знал, что это произойдёт. Никто не дрожал. Я знал, как действуют наши ребята (силовики – ред.). Они выполняли все, что я им говорил. Но я им должен показать, что я никуда не сбежал, и дети мои тоже. Я сел в вертолёт и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной", - сказал Лукашенко.Он пояснил, что эти действия были необходимы, поскольку протестующие могли напасть на резиденцию. "Резиденция президента, особенно где он живет, всегда, особенно в этот период, вожделенное желание любого подонка. Да они и планировали нападение на резиденцию. Я исходил из того, что возможно", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что если бы протестующие пошли на штурм Дворца независимости, то это было бы большим риском.Белорусский президент обратил внимание, что в стране задерживали нелегальное оружие. "Мы просто огромными партиями задерживали переброшенные с Украины… С Украины и один раз из России. Один был случай - из России, кругом привезли. Но оружие, (его – ред.) происхождение, взрывчатка – украинские", - подчеркнул Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, владимир соловьев (телеведущий), виктор янукович
18:59 04.02.2022
 
Лукашенко объяснил, чем он отличается от Януковича

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что между ним и Януковичем большая разница

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между ним и бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, покинувшим свою страну, большая разница.
"Янукович и я - большая разница. У него денег было много, понимаете, деньги довлеют всегда, жмут в кармане и надо спасти", - сказал Лукашенко в эксклюзивном интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала Соловьёв Live.
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В ходе интервью Соловьев сравнил действия белорусского президента во время протестов оппозиции в 2020 году и Януковича в 2014 году.
"Они (оппозиция Белоруссии – ред.) подняли этот фейк, что (Лукашенко – ред.), вот как Янукович, сбежал – он уже в Ростове, дети улетели. Я - автомат в руки, даже шлем забыл надеть. Я же не знал, что это произойдёт. Никто не дрожал. Я знал, как действуют наши ребята (силовики – ред.). Они выполняли все, что я им говорил. Но я им должен показать, что я никуда не сбежал, и дети мои тоже. Я сел в вертолёт и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной", - сказал Лукашенко.
Он пояснил, что эти действия были необходимы, поскольку протестующие могли напасть на резиденцию. "Резиденция президента, особенно где он живет, всегда, особенно в этот период, вожделенное желание любого подонка. Да они и планировали нападение на резиденцию. Я исходил из того, что возможно", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что если бы протестующие пошли на штурм Дворца независимости, то это было бы большим риском.
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Белорусский президент обратил внимание, что в стране задерживали нелегальное оружие. "Мы просто огромными партиями задерживали переброшенные с Украины… С Украины и один раз из России. Один был случай - из России, кругом привезли. Но оружие, (его – ред.) происхождение, взрывчатка – украинские", - подчеркнул Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Соловьев (телеведущий)Виктор Янукович
 
 
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