Лукашенко объяснил, чем он отличается от Януковича
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что между ним и Януковичем большая разница
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между ним и бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, покинувшим свою страну, большая разница.
"Янукович и я - большая разница. У него денег было много, понимаете, деньги довлеют всегда, жмут в кармане и надо спасти", - сказал Лукашенко в эксклюзивном интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала Соловьёв Live.
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В ходе интервью Соловьев сравнил действия белорусского президента во время протестов оппозиции в 2020 году и Януковича в 2014 году.
"Они (оппозиция Белоруссии – ред.) подняли этот фейк, что (Лукашенко – ред.), вот как Янукович, сбежал – он уже в Ростове, дети улетели. Я - автомат в руки, даже шлем забыл надеть. Я же не знал, что это произойдёт. Никто не дрожал. Я знал, как действуют наши ребята (силовики – ред.). Они выполняли все, что я им говорил. Но я им должен показать, что я никуда не сбежал, и дети мои тоже. Я сел в вертолёт и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной", - сказал Лукашенко.
Он пояснил, что эти действия были необходимы, поскольку протестующие могли напасть на резиденцию. "Резиденция президента, особенно где он живет, всегда, особенно в этот период, вожделенное желание любого подонка. Да они и планировали нападение на резиденцию. Я исходил из того, что возможно", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что если бы протестующие пошли на штурм Дворца независимости, то это было бы большим риском.
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Белорусский президент обратил внимание, что в стране задерживали нелегальное оружие. "Мы просто огромными партиями задерживали переброшенные с Украины… С Украины и один раз из России. Один был случай - из России, кругом привезли. Но оружие, (его – ред.) происхождение, взрывчатка – украинские", - подчеркнул Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.