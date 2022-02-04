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В ЛНР назвали блокировку информресурсов Донбасса частью кампании Киева

В ЛНР назвали блокировку информресурсов Донбасса частью кампании Киева - РИА Новости, 04.02.2022

В ЛНР назвали блокировку информресурсов Донбасса частью кампании Киева

Украинские и западные спецслужбы ведут информационную кампанию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил официальный... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:54

2022-02-04T16:54

2022-02-04T18:16

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ЛУГАНСК, 4 фев — РИА Новости. Украинские и западные спецслужбы ведут информационную кампанию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Так он прокомментировал блокировку видеохостингом YouTube информканалов ДНР и ЛНР. Он также подчеркнул, что около половины зрителей канала Народной милиции составляли жители подконтрольной Киеву территории Донбасса."Жителям Украины также интересно реальное положение дел на фронте, поскольку украинские СМИ возможности объективно оценить происходящее на линии фронта и в республиках попросту не дают", — добавил представитель ведомства.Блокировку каналов он назвал еще одним элементом блокады ДНР и ЛНР, на этот раз информационной.О том, что украинские спецслужбы при поддержке Запада разрабатывают специальную информационную кампанию с кодовым названием Crushing sword, в ЛНР заявили в конце января. Республиканская разведка пришла к выводу, что ее цель — обвинить Россию и республики Донбасса в агрессии к Киеву.Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Москва готовит постановочное видео, которое, по его словам, Кремль намерен использовать как предлог для вторжения на Украину. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ответ на просьбу журналистов предъявить доказательства этих утверждений предложил верить на слово американскому правительству, а если не нравится — искать "утешения" в российской информации.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование беспилотников вблизи линии соприкосновения.Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев. Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.Москва отвергает все обвинения в подготовке агрессии и напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад нагнетает обстановку, чтобы нарастить группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220204/facebook-1771049850.html

https://ria.ru/20220203/dnr-1770811801.html

https://ria.ru/20220204/vtorzhenie-1770985957.html

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