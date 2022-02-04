Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220204/lnr-1771117505.html
В ЛНР назвали блокировку информресурсов Донбасса частью кампании Киева
В ЛНР назвали блокировку информресурсов Донбасса частью кампании Киева - РИА Новости, 04.02.2022
В ЛНР назвали блокировку информресурсов Донбасса частью кампании Киева
Украинские и западные спецслужбы ведут информационную кампанию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил официальный... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:54
2022-02-04T18:16
в мире
россия
киев
москва
вооруженные силы украины
оон
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769461382_0:20:3193:1816_1920x0_80_0_0_2366f6182517e434e0b7c1285ddcd308.jpg
ЛУГАНСК, 4 фев — РИА Новости. Украинские и западные спецслужбы ведут информационную кампанию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Так он прокомментировал блокировку видеохостингом YouTube информканалов ДНР и ЛНР. Он также подчеркнул, что около половины зрителей канала Народной милиции составляли жители подконтрольной Киеву территории Донбасса."Жителям Украины также интересно реальное положение дел на фронте, поскольку украинские СМИ возможности объективно оценить происходящее на линии фронта и в республиках попросту не дают", — добавил представитель ведомства.Блокировку каналов он назвал еще одним элементом блокады ДНР и ЛНР, на этот раз информационной.О том, что украинские спецслужбы при поддержке Запада разрабатывают специальную информационную кампанию с кодовым названием Crushing sword, в ЛНР заявили в конце января. Республиканская разведка пришла к выводу, что ее цель — обвинить Россию и республики Донбасса в агрессии к Киеву.Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Москва готовит постановочное видео, которое, по его словам, Кремль намерен использовать как предлог для вторжения на Украину. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ответ на просьбу журналистов предъявить доказательства этих утверждений предложил верить на слово американскому правительству, а если не нравится — искать "утешения" в российской информации.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование беспилотников вблизи линии соприкосновения.Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев. Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.Москва отвергает все обвинения в подготовке агрессии и напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад нагнетает обстановку, чтобы нарастить группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20220204/facebook-1771049850.html
https://ria.ru/20220203/dnr-1770811801.html
https://ria.ru/20220204/vtorzhenie-1770985957.html
россия
киев
москва
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769461382_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_22bdf9173f204f063dd4d92450b32fd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, москва, вооруженные силы украины, оон, нато, ситуация в днр и лнр, луганск, лнр
16:54 04.02.2022 (обновлено: 18:16 04.02.2022)
 
В ЛНР назвали блокировку информресурсов Донбасса частью кампании Киева

В ЛНР назвали блокировку информресурсов Донбасса частью враждебной кампании Киева

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 фев — РИА Новости. Украинские и западные спецслужбы ведут информационную кампанию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Так он прокомментировал блокировку видеохостингом YouTube информканалов ДНР и ЛНР.

"Атака на информационные ресурсы Донбасса является частью специальной информационной кампании Crushing sword, о которой мы уже сообщали. Сегодняшние события противоречат заявлению главнокомандующего ВСУ Залужного об отсутствии планов наступления на Донбасс и свидетельствуют о том, что замысел противника остался неизменным и компания находится в активной фазе", — пояснил Филипоненко.

Он также подчеркнул, что около половины зрителей канала Народной милиции составляли жители подконтрольной Киеву территории Донбасса.
Логотип социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
12:34
Facebook заблокировал страницу Народной милиции ЛНР
"Жителям Украины также интересно реальное положение дел на фронте, поскольку украинские СМИ возможности объективно оценить происходящее на линии фронта и в республиках попросту не дают", — добавил представитель ведомства.
Блокировку каналов он назвал еще одним элементом блокады ДНР и ЛНР, на этот раз информационной.
О том, что украинские спецслужбы при поддержке Запада разрабатывают специальную информационную кампанию с кодовым названием Crushing sword, в ЛНР заявили в конце января. Республиканская разведка пришла к выводу, что ее цель — обвинить Россию и республики Донбасса в агрессии к Киеву.
Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Москва готовит постановочное видео, которое, по его словам, Кремль намерен использовать как предлог для вторжения на Украину. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ответ на просьбу журналистов предъявить доказательства этих утверждений предложил верить на слово американскому правительству, а если не нравится — искать "утешения" в российской информации.
Украинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 11:02
Киев ограничил выезд из страны граждан призывного возраста, заявили в ДНР
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование беспилотников вблизи линии соприкосновения.
Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев. Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
Москва отвергает все обвинения в подготовке агрессии и напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад нагнетает обстановку, чтобы нарастить группировку войск у российских границ.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
01:56
Главком ВСУ оценил угрозу "российского вторжения"
 
В миреРоссияКиевМоскваВооруженные силы УкраиныООННАТОСитуация в ДНР и ЛНРЛуганскЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала