16:54 04.02.2022 (обновлено: 18:16 04.02.2022)
В ЛНР назвали блокировку информресурсов Донбасса частью кампании Киева
В ЛНР назвали блокировку информресурсов Донбасса частью враждебной кампании Киева
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
ЛУГАНСК, 4 фев — РИА Новости. Украинские и западные спецслужбы ведут информационную кампанию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Так он прокомментировал блокировку видеохостингом YouTube информканалов ДНР и ЛНР.
"Атака на информационные ресурсы Донбасса является частью специальной информационной кампании Crushing sword, о которой мы уже сообщали. Сегодняшние события противоречат заявлению главнокомандующего ВСУ Залужного об отсутствии планов наступления на Донбасс и свидетельствуют о том, что замысел противника остался неизменным и компания находится в активной фазе", — пояснил Филипоненко.
"Жителям Украины также интересно реальное положение дел на фронте, поскольку украинские СМИ возможности объективно оценить происходящее на линии фронта и в республиках попросту не дают", — добавил представитель ведомства.
Блокировку каналов он назвал еще одним элементом блокады ДНР и ЛНР, на этот раз информационной.
О том, что украинские спецслужбы при поддержке Запада разрабатывают специальную информационную кампанию с кодовым названием Crushing sword, в ЛНР заявили в конце января. Республиканская разведка пришла к выводу, что ее цель — обвинить Россию и республики Донбасса в агрессии к Киеву.
Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Москва готовит постановочное видео, которое, по его словам, Кремль намерен использовать как предлог для вторжения на Украину. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ответ на просьбу журналистов предъявить доказательства этих утверждений предложил верить на слово американскому правительству, а если не нравится — искать "утешения" в российской информации.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование беспилотников вблизи линии соприкосновения.
Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев. Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
Москва отвергает все обвинения в подготовке агрессии и напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад нагнетает обстановку, чтобы нарастить группировку войск у российских границ.