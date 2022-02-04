11:51 04.02.2022 (обновлено: 15:59 04.02.2022)
YouTube заблокировал каналы ведомств ЛНР и ДНР, заявили в Донбассе
ГТРК ЛНР: YouTube заблокировал несколько каналов ведомств республик Донбасса
Логотип YouTube. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 фев — РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал несколько информационных каналов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, говорится в тексте заявления журналистов государственной телерадиокомпании ЛНР, опубликованном на официальном сайте ГТРК.
Ранее главный редактор Луганского информационного центра (ЛИЦ) Сергей Мешковой заявил РИА Новости, что платформа удалила канал агентства.
"На фоне вала поддерживаемых Украиной, США, Великобританией и их сателлитами информационных сообщений о якобы готовящейся "агрессии" России в отношении Украины, сегодня в полночь киевскими и западными спецслужбами в отношении СМИ Донбасса была осуществлена грубая и циничная провокация", — говорится в тексте заявления.
"Во-первых, не указано, какие именно правила нарушены. Во-вторых, одномоментно блокированы каналы разной тематической направленности — телерадиокомпании, информационного агентства, государственного органа власти, оборонных ведомств. Всех их объединяет только одно: это информационные каналы республик Донбасса, восьмой год борющегося за свою независимость", — отметили в сообщении.
В ЛНР назвали это попыткой спецслужб заглушить голос республик перед атакой на них.
"Как и в 2014 году, Украина и стоящие за ней США и Великобритания, готовят собственную атаку на Донбасс и предварительно зачищают информационное пространство для того, чтобы скрыть от мировой общественности готовящиеся преступления", — говорится в тексте заявления.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование беспилотников вблизи линии соприкосновения. Стороны обязались соблюдать эти ограничения до полного разрешения конфликта.
Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения больше половины личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев. Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.