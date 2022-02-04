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Главком ВСУ посетит Донбасс для оценки боеготовности армии, сообщили в ЛНР

Главком ВСУ посетит Донбасс для оценки боеготовности армии, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 04.02.2022

Главком ВСУ посетит Донбасс для оценки боеготовности армии, сообщили в ЛНР

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный планирует посетить Донбасс для оценки готовности подразделений вооруженных сил Украины к... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:37

2022-02-04T11:37

2022-02-04T12:19

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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный планирует посетить Донбасс для оценки готовности подразделений вооруженных сил Украины к наступлению, заявил официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики стягивают тяжелую технику к линии соприкосновения в Донбассе."По линии агентурной разведки Народной милиции стало известно, что в расположение оперативно-тактической группировки "Север" в ближайшее время прибудет комиссия украинского генерального штаба во главе с главнокомандующим генералом Залужным", - сказал Филипоненко журналистам.Он уточнил, что комиссия прибывает для оценки боевой готовности частей к наступлению.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220204/provokatsii-1771029367.html

https://ria.ru/20220204/obse-1771027276.html

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

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