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В ЛНР сообщили о доставке западных вооружений на позиции ВСУ
В ЛНР сообщили о доставке западных вооружений на позиции ВСУ - РИА Новости, 04.02.2022
В ЛНР сообщили о доставке западных вооружений на позиции ВСУ
Большая часть полученных от США и Британии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, TOW, и NLAW доставлены на позиции вооруженных сил Украины у линии РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:07
2022-02-04T11:39
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
чехия
франция
оон
нато
javelin (птрк)
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Большая часть полученных от США и Британии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, TOW, и NLAW доставлены на позиции вооруженных сил Украины у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."По нашим данным большая часть ранее полученных от США и Великобритании противотанковых ракетных комплексов Javelin, TOW, и NLAW уже доставлены на позиции в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.", - заявил Филипоненко журналистам. Он уточнил, что командование украинских силовиков в связи с этим оперативно передислоцирует в зону конфликта в Донбассе личный состав, прошедший обучение применению данных противотанковых ракетных комплексов.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220204/ustanovka-1771012455.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, чехия, франция, оон, нато, javelin (птрк)
11:07 04.02.2022 (обновлено: 11:39 04.02.2022)
 
В ЛНР сообщили о доставке западных вооружений на позиции ВСУ

Народная милиция ЛНР сообщила о доставке вооружений США и Британии на позиции ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Большая часть полученных от США и Британии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, TOW, и NLAW доставлены на позиции вооруженных сил Украины у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"По нашим данным большая часть ранее полученных от США и Великобритании противотанковых ракетных комплексов Javelin, TOW, и NLAW уже доставлены на позиции в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.", - заявил Филипоненко журналистам. Он уточнил, что командование украинских силовиков в связи с этим оперативно передислоцирует в зону конфликта в Донбассе личный состав, прошедший обучение применению данных противотанковых ракетных комплексов.
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
10:12
В ЛНР заявили об обнаружении зенитной установки ВСУ в городе Золотое
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 21:46
Риторика Киева показывает желание Украины выйти из "Минска", заявили в ЛНР
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРРоссияЧехияФранцияООННАТОJavelin (ПТРК)
 
 
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