https://ria.ru/20220204/literaturoved-1771082382.html

Умер литературовед Юрий Манн

Умер литературовед Юрий Манн - РИА Новости, 04.02.2022

Умер литературовед Юрий Манн

Литературовед Юрий Манн скончался в возрасте 92 лет, говорится в сообщении на сайте Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:37

2022-02-04T14:37

2022-02-04T14:39

культура

российская академия наук

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Литературовед Юрий Манн скончался в возрасте 92 лет, говорится в сообщении на сайте Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук."Отдел русской классической литературы ИМЛИ РАН с прискорбием сообщает, что 4 февраля 2022 года ушел из жизни всемирно известный специалист по русскому романтизму и творчеству Н.В. Гоголя, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН, доктор филологических наук Юрий Владимирович Манн. Коллеги выражают искренние соболезнования", - говорится в сообщении.Отмечается, что о времени и месте прощания будет сообщено позже.Юрий Манн родился 9 июня 1929 года. Специализировался на творчестве Николая Гоголя, в частности, был главным редактором академического полного собрания сочинений и писем Гоголя в 23 томах. В 2008 году был награжден премией Шанявского, а в 2009 получил премию Гоголя в Италии.

https://ria.ru/20220131/merezhko-1770234233.html

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российская академия наук, россия, культура, общество, литература