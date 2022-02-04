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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220204/literaturoved-1771082382.html
Умер литературовед Юрий Манн
Умер литературовед Юрий Манн - РИА Новости, 04.02.2022
Умер литературовед Юрий Манн
Литературовед Юрий Манн скончался в возрасте 92 лет, говорится в сообщении на сайте Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:37
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культура
российская академия наук
россия
культура
общество
литература
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Литературовед Юрий Манн скончался в возрасте 92 лет, говорится в сообщении на сайте Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук."Отдел русской классической литературы ИМЛИ РАН с прискорбием сообщает, что 4 февраля 2022 года ушел из жизни всемирно известный специалист по русскому романтизму и творчеству Н.В. Гоголя, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН, доктор филологических наук Юрий Владимирович Манн. Коллеги выражают искренние соболезнования", - говорится в сообщении.Отмечается, что о времени и месте прощания будет сообщено позже.Юрий Манн родился 9 июня 1929 года. Специализировался на творчестве Николая Гоголя, в частности, был главным редактором академического полного собрания сочинений и писем Гоголя в 23 томах. В 2008 году был награжден премией Шанявского, а в 2009 получил премию Гоголя в Италии.
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российская академия наук, россия, культура, общество, литература
14:37 04.02.2022 (обновлено: 14:39 04.02.2022)
 
Умер литературовед Юрий Манн

Литературовед Юрий Манн умер в возрасте 92 лет

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДоктор филологических наук, российский литературовед Юрий Манн
Доктор филологических наук, российский литературовед Юрий Манн - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Доктор филологических наук, российский литературовед Юрий Манн
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Литературовед Юрий Манн скончался в возрасте 92 лет, говорится в сообщении на сайте Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук.
"Отдел русской классической литературы ИМЛИ РАН с прискорбием сообщает, что 4 февраля 2022 года ушел из жизни всемирно известный специалист по русскому романтизму и творчеству Н.В. Гоголя, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН, доктор филологических наук Юрий Владимирович Манн. Коллеги выражают искренние соболезнования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о времени и месте прощания будет сообщено позже.
Юрий Манн родился 9 июня 1929 года. Специализировался на творчестве Николая Гоголя, в частности, был главным редактором академического полного собрания сочинений и писем Гоголя в 23 томах. В 2008 году был награжден премией Шанявского, а в 2009 получил премию Гоголя в Италии.
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