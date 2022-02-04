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https://ria.ru/20220204/likee-1771167797.html
Роскомнадзор: Likee пока не выполнила положения закона о "приземлении"
Роскомнадзор: Likee пока не выполнила положения закона о "приземлении" - РИА Новости, 04.02.2022
Роскомнадзор: Likee пока не выполнила положения закона о "приземлении"
Сингапурская компания Likeme Pte.Ltd, владеющая соцсетью Likee, пока не предоставила Роскомнадзору документов, подтверждающих регистрацию в России юрлица,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T21:24
2022-02-04T21:24
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
медиа - общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сингапурская компания Likeme Pte.Ltd, владеющая соцсетью Likee, пока не предоставила Роскомнадзору документов, подтверждающих регистрацию в России юрлица, сообщили в ведомстве.С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов - компании должны в том числе создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юрлицо.Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Созданные представительства должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Документ предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физлиц и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.
https://ria.ru/20220202/prizemlenie-1770672489.html
https://ria.ru/20220204/apple-1771142302.html
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), медиа - общество
21:24 04.02.2022
 
Роскомнадзор: Likee пока не выполнила положения закона о "приземлении"

Роскомнадзор: соцсеть Likee пока не предоставила документов о регистрации филиала в России

© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках
Молодой человек с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Молодой человек с телефоном в руках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сингапурская компания Likeme Pte.Ltd, владеющая соцсетью Likee, пока не предоставила Роскомнадзору документов, подтверждающих регистрацию в России юрлица, сообщили в ведомстве.
С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов - компании должны в том числе создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юрлицо.
"Компания Likeme Pte. ltd. уведомила о своих планах по учреждению российского юридического лица. Подтверждающих документов компания не предоставила", - говорится в сообщении.
Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Созданные представительства должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
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Документ предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физлиц и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.
В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.
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