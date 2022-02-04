https://ria.ru/20220204/krym-1771037404.html

В Крыму объяснили отказ Украины от захвата полуострова

В Крыму объяснили отказ Украины от захвата полуострова - РИА Новости, 04.02.2022

В Крыму объяснили отказ Украины от захвата полуострова

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал чувством самосохранения отказ Украины от возвращения контроля над полуостровом военным путем. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:50

2022-02-04T11:50

2022-02-04T11:50

алексей данилов

освенцим

киев

ситуация в днр и лнр

в мире

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал чувством самосохранения отказ Украины от возвращения контроля над полуостровом военным путем.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что на сегодня получить Крым военным путем для Киева невозможно. При этом он подчеркнул, что власти будут добиваться возращения полуострова в состав Украины, для этого есть все нормативно-правовые документы и стратегия."Даже такой прожженный представитель киевского режима, как секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, вынужден был заявить, что "вернуть", как они это называют, Крым в состав Украины невозможно. Это хорошо, что у этих "скакунов" остались какие-то мозги и чувство самосохранения. Но мы должны быть готовы дать решительный отпор любым попыткам украинской аннексии Крыма. Тем более тот же Данилов говорит о наличии у Киева какой-то стратегии по нашему "возвращению"… Мы свой выбор сделали. И если понадобится, сумеем его отстоять", - сказал журналистам Константинов.Глава парламента подчеркнул, что крымчане хорошо знают, что стоит за этим "возвращением"."Как мы к этому относимся? Как бы относились узники Освенцима, которым удалось бежать из лагеря в последний момент перед отправкой в печь, к тому, что у лагерной администрации имеется стратегия их возвращения? Мы очень хорошо знаем, от какой судьбы ушли весной 2014 года. Мы не питаем никаких иллюзий по поводу того, какую судьбу нам готовят в Киеве. Будь их воля, Крым стал бы безлюдным — точно по формуле, которую нам укронацисты озвучили еще в 90-х годах. Это была бы даже не трагедия. Это была бы катастрофа", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20220204/agent-1771008817.html

https://ria.ru/20220201/krym-1770545066.html

освенцим

киев

республика крым

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алексей данилов, освенцим, киев, ситуация в днр и лнр, в мире, республика крым