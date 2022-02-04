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На Украине признали, что не могут "завоевать" Крым
На Украине признали, что не могут "завоевать" Крым - РИА Новости, 04.02.2022
На Украине признали, что не могут "завоевать" Крым
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире телеканала "1+1", что на сегодня получить Крым военным путем... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T00:48
2022-02-04T01:52
алексей данилов
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
республика крым
киев
севастополь
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КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире телеканала "1+1", что на сегодня получить Крым военным путем для Киева невозможно.Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный в эфире телеканала "1+1" сказал, что украинские власти не разрабатывали планов о вводе войск на территории Донецка, Луганска и Крыма.Он уточнил, что возвращение неподконтрольных Киеву территорий Донбасса невозможно военным путем, так как это повлечет большое число жертв.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220203/ukraina-1770981096.html
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алексей данилов, в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, республика крым, киев, севастополь
00:48 04.02.2022 (обновлено: 01:52 04.02.2022)
 
На Украине признали, что не могут "завоевать" Крым

Секретарь СНБО Данилов: на сегодняшний день Украина не может получить Крым военным путем

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную в Ялте
Вид на набережную в Ялте - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире телеканала "1+1", что на сегодня получить Крым военным путем для Киева невозможно.
Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный в эфире телеканала "1+1" сказал, что украинские власти не разрабатывали планов о вводе войск на территории Донецка, Луганска и Крыма.

"Для нас вопрос по Крыму не решен, это наша земля, и мы спокойно будем делать все, чтобы Крым так же, как и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, вернулись домой. И мы это обязательно сделаем. Каким образом, это будет зависеть от нас. У нас есть все нормативно-правовые документы, наши стратегии. Есть ли у нас стратегия возвращать Крым военным путем? Сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким образом, будет ли это военный путь, будет ли это любой другой путь, это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно. Как будет завтра или через год, будем смотреть, это не такое простое дело", - отметил Данилов.

Он уточнил, что возвращение неподконтрольных Киеву территорий Донбасса невозможно военным путем, так как это повлечет большое число жертв.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Вчера, 23:59
Киев не разрабатывал планов о вводе военных в Крым, заявил главком ВСУ
 
Алексей ДаниловВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаРеспублика КрымКиевСевастополь
 
 
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