https://ria.ru/20220204/krym-1770983855.html

На Украине признали, что не могут "завоевать" Крым

На Украине признали, что не могут "завоевать" Крым - РИА Новости, 04.02.2022

На Украине признали, что не могут "завоевать" Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире телеканала "1+1", что на сегодня получить Крым военным путем... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T00:48

2022-02-04T00:48

2022-02-04T01:52

алексей данилов

в мире

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КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире телеканала "1+1", что на сегодня получить Крым военным путем для Киева невозможно.Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный в эфире телеканала "1+1" сказал, что украинские власти не разрабатывали планов о вводе войск на территории Донецка, Луганска и Крыма.Он уточнил, что возвращение неподконтрольных Киеву территорий Донбасса невозможно военным путем, так как это повлечет большое число жертв.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220203/ukraina-1770981096.html

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алексей данилов, в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, республика крым, киев, севастополь