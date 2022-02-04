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Комаровский объяснил, как по одному симптому определить инфекцию
Комаровский предупредил об опасности бледной кожи - РИА Новости, 04.02.2022
Комаровский объяснил, как по одному симптому определить инфекцию
Доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина" назвал бледность кожи одним из характерных признаков бактериальной инфекции у детей. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T17:04
2022-02-04T17:04
здоровье - общество
евгений комаровский
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина" назвал бледность кожи одним из характерных признаков бактериальной инфекции у детей."Бледность кожи — очень специфический симптом, означающий спазм сосудов, а спазм сосудов — это частая реакция на токсины, которые выделяют бактерии", — рассказал медик.Он пояснил, что высокая температура и ярко-красная кожа у ребенка, как правило, не несут большой угрозы организму. Светлый же оттенок кожного покрова — повод обратиться к врачу.Также Комаровский посоветовал внимательно следить за состоянием больного. Если его состояние не улучшается на четвертый день или после прилива сил, наоборот, ухудшается, то нужно обратиться к специалисту.
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здоровье - общество, евгений комаровский
17:04 04.02.2022
 
Комаровский предупредил об опасности бледной кожи

Доктор Комаровский назвал бледную кожу признаком бактериальной инфекции

© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Sputnik / Batyrshin Timur
Евгений Комаровский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина" назвал бледность кожи одним из характерных признаков бактериальной инфекции у детей.
"Бледность кожи — очень специфический симптом, означающий спазм сосудов, а спазм сосудов — это частая реакция на токсины, которые выделяют бактерии", — рассказал медик.
Он пояснил, что высокая температура и ярко-красная кожа у ребенка, как правило, не несут большой угрозы организму. Светлый же оттенок кожного покрова — повод обратиться к врачу.
Также Комаровский посоветовал внимательно следить за состоянием больного. Если его состояние не улучшается на четвертый день или после прилива сил, наоборот, ухудшается, то нужно обратиться к специалисту.
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