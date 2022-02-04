https://ria.ru/20220204/korvalol-1770986741.html
Верховный суд подтвердил запрет садиться за руль после приема корвалола
Верховный суд подтвердил запрет садиться за руль после приема корвалола - РИА Новости, 04.02.2022
Верховный суд подтвердил запрет садиться за руль после приема корвалола
Верховный суд РФ отклонил иск мужчины, которого лишили водительских прав, поймав за рулем после приема корвалола. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T02:55
2022-02-04T02:55
2022-02-04T02:55
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил иск мужчины, которого лишили водительских прав, поймав за рулем после приема корвалола.Согласно материалам дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, сотрудники ГИБДД остановили истца, когда он не пропустил пешеходов, и проверили на состояние опьянения. Освидетельствование нашло у него следы психотропного вещества - фенобарбитала из группы барбитуратов. Поскольку правила освидетельствования не устанавливают минимальный порог концентрации психотропного вещества и не учитывают цель употребления таблеток, мужчину лишили прав.Он обратился в Верховный суд РФ и оспорил эти пункты порядка освидетельствования."Психотропные вещества могут использоваться в медицинских целях по назначению врача и в соответствии с инструкциями по применению лекарственных средств, которые доступны к свободному приобретению. В частности, лекарственные препараты валокордин и корвалол содержат психотропное вещество фенобарбитал из группы барбитуратов", - отмечал истец. По его мнению, отказ учитывать цель приема и концентрацию вещества противоречит закрепленному в Конституции праву на охрану здоровья и медицинскую помощь.Суд отклонил иск."Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов", - решил суд. Он напомнил, что инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата должна содержать сведения о возможном влиянии лекарства на способность управлять транспортом.
https://ria.ru/20220122/vozhdenie-1769010797.html
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общество, россия, авто, верховный суд рф
Верховный суд подтвердил запрет садиться за руль после приема корвалола
Верховный суд России подтвердил запрет садиться за руль после приема корвалола
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил иск мужчины, которого лишили водительских прав, поймав за рулем после приема корвалола.
Согласно материалам дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, сотрудники ГИБДД остановили истца, когда он не пропустил пешеходов, и проверили на состояние опьянения. Освидетельствование нашло у него следы психотропного вещества - фенобарбитала из группы барбитуратов. Поскольку правила освидетельствования не устанавливают минимальный порог концентрации психотропного вещества и не учитывают цель употребления таблеток, мужчину лишили прав.
Он обратился в Верховный суд РФ
и оспорил эти пункты порядка освидетельствования.
"Психотропные вещества могут использоваться в медицинских целях по назначению врача и в соответствии с инструкциями по применению лекарственных средств, которые доступны к свободному приобретению. В частности, лекарственные препараты валокордин и корвалол содержат психотропное вещество фенобарбитал из группы барбитуратов", - отмечал истец. По его мнению, отказ учитывать цель приема и концентрацию вещества противоречит закрепленному в Конституции праву на охрану здоровья и медицинскую помощь.
"Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов", - решил суд. Он напомнил, что инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата должна содержать сведения о возможном влиянии лекарства на способность управлять транспортом.