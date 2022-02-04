https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771080496.html
В Югре ужесточили ограничения из-за коронавируса
В Югре ужесточили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 04.02.2022
В Югре ужесточили ограничения из-за коронавируса
Ряд культурных и спортивных мероприятий отменили в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) из-за ситуации с COVID-19, сообщает в пятницу оперштаб региона. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:31
2022-02-04T14:31
2022-02-04T14:31
распространение коронавируса
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здоровье - общество
коронавирус в россии
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коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Ряд культурных и спортивных мероприятий отменили в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) из-за ситуации с COVID-19, сообщает в пятницу оперштаб региона."Учитывая согласование управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Югре, в соответствии с федеральными решениями региональным оперативным штабом приняты меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, сохранение здоровья и безопасности жителей Югры", - говорится в сообщении.Оперштаб уточняет, что в округе приостановлено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей, концертов в закрытых залах. Кроме того, разрешено работать театрам и кинотеатрам. При этом зрителей должно быть не более 30% от общей вместимости зала. Музеи, галереи, библиотеки могут принимать только индивидуальные группы посетителей численностью не более 10 человек.Также разрешено проводить культурные мероприятия межрегионального, всероссийского и международного уровня; спортивные мероприятия в закрытых помещениях, которые проводятся без участия зрителей или с заполнением трибун не более 30%, отмечается в релизе.По последним данным, всего в Югре зарегистрировано 131 337 случаев заражения коронавирусом, скончались 2188 пациентов.
https://ria.ru/20220204/omikron-1771035039.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Югре ужесточили ограничения из-за коронавируса
Ряд культурных и спортивных мероприятий отменили в Югре из-за ситуации с COVID-19