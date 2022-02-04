https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771080496.html

В Югре ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Югре ужесточили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 04.02.2022

В Югре ужесточили ограничения из-за коронавируса

Ряд культурных и спортивных мероприятий отменили в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) из-за ситуации с COVID-19, сообщает в пятницу оперштаб региона. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:31

2022-02-04T14:31

2022-02-04T14:31

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

ханты-мансийский автономный округ

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568262408_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_9cc1f991a520c0acadff9df21963acdc.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Ряд культурных и спортивных мероприятий отменили в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) из-за ситуации с COVID-19, сообщает в пятницу оперштаб региона."Учитывая согласование управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Югре, в соответствии с федеральными решениями региональным оперативным штабом приняты меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, сохранение здоровья и безопасности жителей Югры", - говорится в сообщении.Оперштаб уточняет, что в округе приостановлено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей, концертов в закрытых залах. Кроме того, разрешено работать театрам и кинотеатрам. При этом зрителей должно быть не более 30% от общей вместимости зала. Музеи, галереи, библиотеки могут принимать только индивидуальные группы посетителей численностью не более 10 человек.Также разрешено проводить культурные мероприятия межрегионального, всероссийского и международного уровня; спортивные мероприятия в закрытых помещениях, которые проводятся без участия зрителей или с заполнением трибун не более 30%, отмечается в релизе.По последним данным, всего в Югре зарегистрировано 131 337 случаев заражения коронавирусом, скончались 2188 пациентов.

https://ria.ru/20220204/omikron-1771035039.html

https://ria.ru/20220204/koronavirus-1770983655.html

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса