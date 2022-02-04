https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771032160.html

В России за сутки госпитализировали 17 798 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 17 798 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2022

В России за сутки госпитализировали 17 798 человек с COVID-19

За минувшие сутки в России попали в больницы почти 17,8 тысячи пациентов с COVID-19, а число новых случаев заражения превысило 168 тысяч, следует из данных... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:33

2022-02-04T11:33

2022-02-04T12:05

распространение коронавируса

общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России попали в больницы почти 17,8 тысячи пациентов с COVID-19, а число новых случаев заражения превысило 168 тысяч, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций за сутки составило 17 798 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,03 процента", — говорится в сообщении.Накануне было 17 792 госпитализированных. Рост показателя отмечается в 44 регионах, снижение — в 41. Омикрон-штамм зарегистрировали в 83 регионах.Число новых случаев достигло 168 201 (днем ранее было 155 768). В целом за все время пандемии в России заразились коронавирусом 12 452 765 человек.Умерли за сутки 682 пациента, общее число летальных исходов составляет 334 039. Выписались после лечения 58 449 человека, а в целом выздоровели 10 449 181.Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 25 019 (вчера отмечался максимум — 26 904). Из них 1646 человек будут лечиться в стационарах.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 383 миллиона инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Почти 5,7 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.

https://radiosputnik.ria.ru/20220204/koronavirus-1770887477.html

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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