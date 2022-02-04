https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771022044.html

Посол в Лондоне назвал диалог по COVID-паспортам теряющим смысл

Посол в Лондоне назвал диалог по COVID-паспортам теряющим смысл - РИА Новости, 04.02.2022

Посол в Лондоне назвал диалог по COVID-паспортам теряющим смысл

Диалог о признании сертификатов о вакцинации теряет смысл, потому что Великобритания отменила фактически все антиковидные ограничения на перемещения, в том... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T10:51

2022-02-04T10:51

2022-02-04T12:32

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ЛОНДОН, 4 фев - РИА Новости. Диалог о признании сертификатов о вакцинации теряет смысл, потому что Великобритания отменила фактически все антиковидные ограничения на перемещения, в том числе и в отношении россиян, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей Келин.Великобритания с 11 февраля отменяет 10-дневный карантин для непривитых от коронавируса пассажиров, а привитым не нужно будет сдавать ПЦР-тест для въезда в страну."Сейчас этот процесс немного теряет смысл, поскольку отменяются все ограничения, видимо признание должно состоять не в признании сертификатов, о которых мы говорим, тем более, что здесь речь о сертификатах тоже больше не стоит. Их тоже больше нигде не спрашивают. В России пытались ввести QR-коды, я так понимаю, у нас сейчас это тоже неактуально, поэтому диалог постепенно теряет смысл и потеряет смысл самое понятие пандемия, она превращается в эндемию", - сказал посол.Он добавил, что посольство не вело переговоров с британскими властями о признании российских вакцин."Мы здесь переговоров на этот счет не вели. Мы обратились к руководству Форин-офиса, к руководству соответствующих министерств, агентств. Ответ нам был такой: как только вакцины будут признаны Европейским медицинским агентством и ВОЗ, они будут готовы признать их тоже", - добавил посол.Читайте полный текст интервью Андрея Келина >>

https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770554195.html

https://ria.ru/20220131/vecherinki-1770367935.html

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в мире, здоровье - общество, россия, великобритания, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, андрей келин