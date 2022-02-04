10:51 04.02.2022 (обновлено: 12:32 04.02.2022)
Посол в Лондоне назвал диалог по COVID-паспортам теряющим смысл
Посол в Лондоне Келин: из-за отмены ограничений диалог по COVID-паспортам теряет смысл
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
ЛОНДОН, 4 фев - РИА Новости. Диалог о признании сертификатов о вакцинации теряет смысл, потому что Великобритания отменила фактически все антиковидные ограничения на перемещения, в том числе и в отношении россиян, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Великобритания с 11 февраля отменяет 10-дневный карантин для непривитых от коронавируса пассажиров, а привитым не нужно будет сдавать ПЦР-тест для въезда в страну.
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"Сейчас этот процесс немного теряет смысл, поскольку отменяются все ограничения, видимо признание должно состоять не в признании сертификатов, о которых мы говорим, тем более, что здесь речь о сертификатах тоже больше не стоит. Их тоже больше нигде не спрашивают. В России пытались ввести QR-коды, я так понимаю, у нас сейчас это тоже неактуально, поэтому диалог постепенно теряет смысл и потеряет смысл самое понятие пандемия, она превращается в эндемию", - сказал посол.
Он добавил, что посольство не вело переговоров с британскими властями о признании российских вакцин.
"Мы здесь переговоров на этот счет не вели. Мы обратились к руководству Форин-офиса, к руководству соответствующих министерств, агентств. Ответ нам был такой: как только вакцины будут признаны Европейским медицинским агентством и ВОЗ, они будут готовы признать их тоже", - добавил посол.