https://ria.ru/20220204/koronavirus-1770983655.html
Вирусолог рассказал, чем опасно соседство "омикрона" и "дельты" в России
Вирусолог рассказал, чем опасно соседство "омикрона" и "дельты" в России - РИА Новости, 04.02.2022
Вирусолог рассказал, чем опасно соседство "омикрона" и "дельты" в России
В России присутствует не только штамм "омикрон", но и другие варианты коронавируса. Чем опасно такое соседство в одной стране, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T02:10
2022-02-04T02:10
2022-02-04T02:10
распространение коронавируса
алексей аграновский
россия
коронавирус covid-19
здоровье
общество
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В России присутствует не только штамм "омикрон", но и другие варианты коронавируса. Чем опасно такое соседство в одной стране, рассказал в интервью радио Sputnik профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.Быстрое распространение омикрон-штамма не отменяет риск заражения другими вариантами коронавируса, такими как "дельта" и "альфа", считает доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Рост заболеваемости COVID-19 этой зимой в России объясняется, в частности, способностью разных штаммов поражать разные категории населения, полагает он.Заболевание, вызванное штаммом "дельта", протекает достаточно тяжело, и на территории России этот вариант коронавируса все еще широко распространен, продолжил ученый."У нас сейчас в популяции меньше 50 процентов (случаев COVID-19 вызвано штаммом, – ред.) "дельта", но его все еще много. Поэтому случаи тяжелого течения COVID-19 еще будут", — прогнозирует он.Помимо роста заболеваемости среди людей разного возраста, близкое соседство разных штаммов может привести к дальнейшей эволюции коронавируса, предупредил вирусолог.Впрочем, возникновение нового, еще более опасного варианта коронавируса из-за наличия на территории страны разных штаммов, – это всего лишь вероятность, добавил он. Риск есть, но события вовсе не обязательно будут развиваться по такому сценарию."Появление нового варианта даже при большом количестве болеющих – это не обязательно, просто есть такая вероятность. Тем более не факт, что возможно эволюционное возникновение варианта вируса, который объединит и высокую летальность, и высокую заразность", — объяснил вирусолог.Сделать прививку, а потом регулярно ревакцинироваться — самый эффективный способ защититься от любого штамма коронавируса, напомнил Аграновский.
https://ria.ru/20220203/krov-1770931674.html
https://ria.ru/20220203/omikron-1770780831.html
https://ria.ru/20220202/simptomy-1770742269.html
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алексей аграновский , россия, коронавирус covid-19, здоровье, общество, омикрон-штамм коронавируса
Вирусолог рассказал, чем опасно соседство "омикрона" и "дельты" в России
Ученый Аграновский: соседство "омикрона" и "дельты" может привести к эволюции коронавируса
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
В России присутствует не только штамм "омикрон", но и другие варианты коронавируса. Чем опасно такое соседство в одной стране, рассказал в интервью радио Sputnik
профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Быстрое распространение омикрон-штамма не отменяет риск заражения другими вариантами коронавируса, такими как "дельта" и "альфа", считает доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский
. Рост заболеваемости COVID-19 этой зимой в России
объясняется, в частности, способностью разных штаммов поражать разные категории населения, полагает он.
"Из-за нескольких штаммов в популяции получается полный спектр распространения коронавируса. С одной стороны, "омикрон" начинает заражать детей. С другой стороны, есть "дельта", которая опасна для взрослых, потому что при заражении два человека из 100 могут умереть. А еще оба штамма могут дать постковидный синдром", — отметил Аграновский.
Заболевание, вызванное штаммом "дельта", протекает достаточно тяжело, и на территории России этот вариант коронавируса все еще широко распространен, продолжил ученый.
"У нас сейчас в популяции меньше 50 процентов (случаев COVID-19 вызвано штаммом, – ред.) "дельта", но его все еще много. Поэтому случаи тяжелого течения COVID-19 еще будут", — прогнозирует он.
Помимо роста заболеваемости среди людей разного возраста, близкое соседство разных штаммов может привести к дальнейшей эволюции коронавируса, предупредил вирусолог.
""Омикрон", "дельта" и другие штаммы в одном месте – это нехороший коктейль. Из них может что-то новое получиться. Вероятность этого события тем выше, чем больше будет болеющих людей в нашей популяции", — Алексей Аграновский.
Впрочем, возникновение нового, еще более опасного варианта коронавируса из-за наличия на территории страны разных штаммов, – это всего лишь вероятность, добавил он. Риск есть, но события вовсе не обязательно будут развиваться по такому сценарию.
"Появление нового варианта даже при большом количестве болеющих – это не обязательно, просто есть такая вероятность. Тем более не факт, что возможно эволюционное возникновение варианта вируса, который объединит и высокую летальность, и высокую заразность", — объяснил вирусолог.
Сделать прививку, а потом регулярно ревакцинироваться — самый эффективный способ защититься от любого штамма коронавируса, напомнил Аграновский.