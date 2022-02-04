https://ria.ru/20220204/koronavirus-1770983655.html

Вирусолог рассказал, чем опасно соседство "омикрона" и "дельты" в России

Вирусолог рассказал, чем опасно соседство "омикрона" и "дельты" в России - РИА Новости, 04.02.2022

Вирусолог рассказал, чем опасно соседство "омикрона" и "дельты" в России

В России присутствует не только штамм "омикрон", но и другие варианты коронавируса. Чем опасно такое соседство в одной стране, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T02:10

2022-02-04T02:10

2022-02-04T02:10

распространение коронавируса

алексей аграновский

россия

коронавирус covid-19

здоровье

общество

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В России присутствует не только штамм "омикрон", но и другие варианты коронавируса. Чем опасно такое соседство в одной стране, рассказал в интервью радио Sputnik профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.Быстрое распространение омикрон-штамма не отменяет риск заражения другими вариантами коронавируса, такими как "дельта" и "альфа", считает доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Рост заболеваемости COVID-19 этой зимой в России объясняется, в частности, способностью разных штаммов поражать разные категории населения, полагает он.Заболевание, вызванное штаммом "дельта", протекает достаточно тяжело, и на территории России этот вариант коронавируса все еще широко распространен, продолжил ученый."У нас сейчас в популяции меньше 50 процентов (случаев COVID-19 вызвано штаммом, – ред.) "дельта", но его все еще много. Поэтому случаи тяжелого течения COVID-19 еще будут", — прогнозирует он.Помимо роста заболеваемости среди людей разного возраста, близкое соседство разных штаммов может привести к дальнейшей эволюции коронавируса, предупредил вирусолог.Впрочем, возникновение нового, еще более опасного варианта коронавируса из-за наличия на территории страны разных штаммов, – это всего лишь вероятность, добавил он. Риск есть, но события вовсе не обязательно будут развиваться по такому сценарию."Появление нового варианта даже при большом количестве болеющих – это не обязательно, просто есть такая вероятность. Тем более не факт, что возможно эволюционное возникновение варианта вируса, который объединит и высокую летальность, и высокую заразность", — объяснил вирусолог.Сделать прививку, а потом регулярно ревакцинироваться — самый эффективный способ защититься от любого штамма коронавируса, напомнил Аграновский.

https://ria.ru/20220203/krov-1770931674.html

https://ria.ru/20220203/omikron-1770780831.html

https://ria.ru/20220202/simptomy-1770742269.html

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алексей аграновский , россия, коронавирус covid-19, здоровье, общество, омикрон-штамм коронавируса