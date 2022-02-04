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В Будапеште выразили надежду, что холодная война в Европе не вернется
В Будапеште выразили надежду, что холодная война в Европе не вернется - РИА Новости, 04.02.2022
В Будапеште выразили надежду, что холодная война в Европе не вернется
Венгрия заинтересована в мирном разрешении конфликта на восточной границе Евросоюза и надеется, что период холодной войны в Европе не вернется, заявил на... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T18:42
2022-02-04T18:42
в мире
венгрия
будапешт
петер сийярто
молдавия
николай попеску
россия
нато
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КИШИНЕВ, 4 фев – РИА Новости. Венгрия заинтересована в мирном разрешении конфликта на восточной границе Евросоюза и надеется, что период холодной войны в Европе не вернется, заявил на брифинге глава МИД страны Петер Сийярто.Вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску находится с официальным визитом в Будапеште, где он встретился с венгерским коллегой.Сийярто отметил, что обсудил этот вопрос с молдавским коллегой, собеседники пришли к выводу, что нужно найти мирное решение конфликта при помощи дипломатов. Глава МИД Венгрии выразил надежду, что Евросоюз сможет укрепить внешние связи с восточными связями. В этом контексте Венгрия поддерживает интеграцию Молдавии в ЕС.Попеску поблагодарил коллегу за поддержку, которую Венгрия оказывает республике в вопросах сближения с ЕС. Он добавил, что ни одна из стран регионе не заинтересована в ухудшении ситуации или войне в Восточной Европе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220129/ukraina-1770131460.html
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в мире, венгрия, будапешт, петер сийярто, молдавия, николай попеску, россия, нато
18:42 04.02.2022
 
В Будапеште выразили надежду, что холодная война в Европе не вернется

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт заинтересован в мирном разрешении напряженности

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
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КИШИНЕВ, 4 фев – РИА Новости. Венгрия заинтересована в мирном разрешении конфликта на восточной границе Евросоюза и надеется, что период холодной войны в Европе не вернется, заявил на брифинге глава МИД страны Петер Сийярто.
Вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску находится с официальным визитом в Будапеште, где он встретился с венгерским коллегой.
"На восточной границе ЕС существует напряженность, Венгрия заинтересована в решении этой проблемы, мы заинтересованы в диалоге между Востоком и Западом. Неважно, насколько далеко или близко мы находимся к этой зоне, Венгрия не хочет, чтобы началась война, период холодной войны плохо отразился на венграх, зона центральной Европы очень пострадала в этот период, мы не хотим, чтобы он вернулся", - заявил Сийярто на совместном брифинге с Попеску, который транслировался на странице МИД Молдавии в Facebook.
Сийярто отметил, что обсудил этот вопрос с молдавским коллегой, собеседники пришли к выводу, что нужно найти мирное решение конфликта при помощи дипломатов. Глава МИД Венгрии выразил надежду, что Евросоюз сможет укрепить внешние связи с восточными связями. В этом контексте Венгрия поддерживает интеграцию Молдавии в ЕС.
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Попеску поблагодарил коллегу за поддержку, которую Венгрия оказывает республике в вопросах сближения с ЕС. Он добавил, что ни одна из стран регионе не заинтересована в ухудшении ситуации или войне в Восточной Европе.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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В миреВенгрияБудапештПетер СийяртоМолдавияНиколай ПопескуРоссияНАТО
 
 
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