В Будапеште выразили надежду, что холодная война в Европе не вернется
Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт заинтересован в мирном разрешении напряженности
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
КИШИНЕВ, 4 фев – РИА Новости. Венгрия заинтересована в мирном разрешении конфликта на восточной границе Евросоюза и надеется, что период холодной войны в Европе не вернется, заявил на брифинге глава МИД страны Петер Сийярто.
Вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску находится с официальным визитом в Будапеште, где он встретился с венгерским коллегой.
"На восточной границе ЕС существует напряженность, Венгрия заинтересована в решении этой проблемы, мы заинтересованы в диалоге между Востоком и Западом. Неважно, насколько далеко или близко мы находимся к этой зоне, Венгрия не хочет, чтобы началась война, период холодной войны плохо отразился на венграх, зона центральной Европы очень пострадала в этот период, мы не хотим, чтобы он вернулся", - заявил Сийярто на совместном брифинге с Попеску, который транслировался на странице МИД Молдавии в Facebook.
Сийярто отметил, что обсудил этот вопрос с молдавским коллегой, собеседники пришли к выводу, что нужно найти мирное решение конфликта при помощи дипломатов. Глава МИД Венгрии выразил надежду, что Евросоюз сможет укрепить внешние связи с восточными связями. В этом контексте Венгрия поддерживает интеграцию Молдавии в ЕС.
Попеску поблагодарил коллегу за поддержку, которую Венгрия оказывает республике в вопросах сближения с ЕС. Он добавил, что ни одна из стран регионе не заинтересована в ухудшении ситуации или войне в Восточной Европе.
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