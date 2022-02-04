https://ria.ru/20220204/klip-1770890228.html

Клава Кока и Артур Пирожков выпустили первый совместный трек "Хочешь"

Клава Кока и Артур Пирожков выпустили первый совместный трек "Хочешь" - РИА Новости, 04.02.2022

Клава Кока и Артур Пирожков выпустили первый совместный трек "Хочешь"

Певцы Клава Кока и Артур Пирожков (Александр Ревва) представили на YouTube клип на их совместный трек "Хочешь". РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T03:14

2022-02-04T03:14

2022-02-04T03:14

культура

новости культуры

youtube

музыка

клава кока

александр ревва

дубай (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770890720_11:0:1024:570_1920x0_80_0_0_dbb4dec690c8357f019c07966077a477.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Певцы Клава Кока и Артур Пирожков (Александр Ревва) представили на YouTube клип на их совместный трек "Хочешь". В клипе Кока и Пирожков наслаждаются отдыхом в Дубае. Они разъезжают в кабриолете по пустыне, устраивает танцы на яхте и катаются на лошадях. Параллельно певица рассказывает о том, что хочет любви и романтики, а шоумен о том, что готов ей все это дать.Музыкальное видео снял Сергей Грей, который ранее не раз работал с Пирожковым. Клипмейкер создал для него видео на "Зацепила", "Деньги", "Летом на фиесте" и другие. Он также снимал для Елки, Мари Краймбрери, Регины Тодоренко и других артистов.В комментариях зрители отметили, что видео получилось "красивым" и "зажигательным". "Клава и Артур, вы — молодцы", "Эти локации, масштаб и ваши образы просто нереальные", — поделились мнением пользователи.Это первая совместная работа музыкантов.

https://ria.ru/20220203/klip-1770702573.html

дубай (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, youtube, музыка, клава кока, александр ревва, дубай (город)