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Клава Кока и Артур Пирожков выпустили первый совместный трек "Хочешь"
Клава Кока и Артур Пирожков выпустили первый совместный трек "Хочешь" - РИА Новости, 04.02.2022
Клава Кока и Артур Пирожков выпустили первый совместный трек "Хочешь"
Певцы Клава Кока и Артур Пирожков (Александр Ревва) представили на YouTube клип на их совместный трек "Хочешь". РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T03:14
2022-02-04T03:14
2022-02-04T03:14
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Певцы Клава Кока и Артур Пирожков (Александр Ревва) представили на YouTube клип на их совместный трек "Хочешь". В клипе Кока и Пирожков наслаждаются отдыхом в Дубае. Они разъезжают в кабриолете по пустыне, устраивает танцы на яхте и катаются на лошадях. Параллельно певица рассказывает о том, что хочет любви и романтики, а шоумен о том, что готов ей все это дать.Музыкальное видео снял Сергей Грей, который ранее не раз работал с Пирожковым. Клипмейкер создал для него видео на "Зацепила", "Деньги", "Летом на фиесте" и другие. Он также снимал для Елки, Мари Краймбрери, Регины Тодоренко и других артистов.В комментариях зрители отметили, что видео получилось "красивым" и "зажигательным". "Клава и Артур, вы — молодцы", "Эти локации, масштаб и ваши образы просто нереальные", — поделились мнением пользователи.Это первая совместная работа музыкантов.
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новости культуры, youtube, музыка, клава кока, александр ревва, дубай (город)
Клава Кока и Артур Пирожков выпустили первый совместный трек "Хочешь"
Клава Кока и Артур Пирожков выпустили клип на совместный трек "Хочешь"
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Певцы Клава Кока и Артур Пирожков (Александр Ревва) представили на YouTube клип на их совместный трек "Хочешь".
"В этом жарком дуэте Клавы Коки и Артура Пирожкова есть все, чего мы так хотим этой зимой: тепло, солнце, море и, конечно же, любовь", — говорится в описании ролика.
В клипе Кока и Пирожков наслаждаются отдыхом в Дубае. Они разъезжают в кабриолете по пустыне, устраивает танцы на яхте и катаются на лошадях. Параллельно певица рассказывает о том, что хочет любви и романтики, а шоумен о том, что готов ей все это дать.
Музыкальное видео снял Сергей Грей, который ранее не раз работал с Пирожковым. Клипмейкер создал для него видео на "Зацепила", "Деньги", "Летом на фиесте" и другие. Он также снимал для Елки, Мари Краймбрери, Регины Тодоренко и других артистов.
В комментариях зрители отметили, что видео получилось "красивым" и "зажигательным". "Клава и Артур, вы — молодцы", "Эти локации, масштаб и ваши образы просто нереальные", — поделились мнением пользователи.
Это первая совместная работа музыкантов.