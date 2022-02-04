https://ria.ru/20220204/khakery-1771101669.html

"Связанных с Россией" хакеров заподозрили в атаках на немецкие компании

"Связанных с Россией" хакеров заподозрили в атаках на немецкие компании - РИА Новости, 04.02.2022

"Связанных с Россией" хакеров заподозрили в атаках на немецкие компании

Изучается версия того, что якобы "связанные с Россией" хакеры могли стоять за атаками на немецкие компании группы Marquard & Bahl, которая работает в сфере... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T15:50

2022-02-04T15:50

2022-02-04T15:50

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Изучается версия того, что якобы "связанные с Россией" хакеры могли стоять за атаками на немецкие компании группы Marquard & Bahl, которая работает в сфере поставок минеральных ресурсов, в том числе нефти, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.Об атаках на нефтетрейдера Mabanaft и компанию-оператора резервуаров хранения нефти Oiltanking - обе входят в группу Marquard & Bahl - стало известно в понедельник. В среду МВД ФРГ подтвердило, что атаки произошли на прошедших выходных. Злоумышленники использовали вредоносные программы-вымогатели. Как заявляли в МВД ФРГ, Mabanaft является компанией из списка критической инфраструктуры, поэтому к делу подключилось Ведомство безопасности информационных технологий. Прокуратура Гамбурга проводит расследование кибератак."Связанная с Россией хакерская группировка, предположительно, ответственна за атаки с использованием программ-вымогателей, которые на этой неделе вывели из строя часть системы распределения топлива в Германии", - утверждается в сообщении агентства, где при этом отмечается, что факты, подтверждающие связи хакеров в Россией, не установлены.По словам источников агентства, хакеры якобы использовали для атаки на компьютеры компаний Mabanaft и Oiltanking программу-вымогатель Black Cat.РФ не раз отвергала обвинения западных стран в кибератаках, называя их голословными, а также заявляла, что готова к сотрудничеству по кибербезопасности.

https://ria.ru/20220117/ukraina-1768208921.html

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в мире, технологии, россия, гамбург (город), мвд фрг