https://ria.ru/20220204/khabarovsk-1771021309.html

Дегтярев заявил о соглашении с ВЭБ.РФ по мастер-плану реновации Хабаровска

Дегтярев заявил о соглашении с ВЭБ.РФ по мастер-плану реновации Хабаровска - РИА Новости, 04.02.2022

Дегтярев заявил о соглашении с ВЭБ.РФ по мастер-плану реновации Хабаровска

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что по мастер-плану реновации Хабаровска в пятницу заключено соглашение с государственной корпорацией... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T10:49

2022-02-04T10:49

2022-02-04T10:49

хабаровский край

экономика

алексей чекунков

хабаровск

россия

арктика

кб "стрелка"

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что по мастер-плану реновации Хабаровска в пятницу заключено соглашение с государственной корпорацией развития России ВЭБ.РФ.В Хабаровск с рабочим визитом прибыл глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. Стороны обсудили развитие города, создание нового межвузовского кампуса, реализацию нацпроектов, включая строительство социальных и инженерных объектов.В регионе под глобальную реновацию попадают сразу три административных центра – Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Советская Гавань. Ранее сообщалось, что в первую очередь власти возьмутся за преображение краевого центра. Работа по созданию мастер-планов будет вестись в сотрудничестве с госкорпорацией ВЭБ.РФ и компанией "КБ "Стрелка", которая работает в области стратегического консалтинга и специализируется на комплексных городских решениях, пространственном планировании и управлении проектами."По результатам последней Всероссийской переписи населения Хабаровск признан самым крупным городом на Дальнем Востоке. Это накладывает серьезную ответственность на нас как с точки зрения градостроительства, так и с позиции развития инфраструктуры. Сегодня, в рамках подготовки мастер-плана краевой столицы, мы заключили соглашение с госкорпорацией ВЭБ.РФ. Благодаря чему планируем представить итоговый документ президенту России на ВЭФ-2022", - сказал Дегтярев журналистам после совещания.По мнению министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, в разработке планов развития городов есть три важных аспекта."Во-первых, стратегический, описывающий основные аспекты экономики, смыслы города, идею. У каждого города есть свой характер, миссия, легенды. Хабаровску нужно найти решения, как использовать свою идентичность в интересах жителей, увидеть и описать стратегию. Во-вторых, урбанистический аспект. Это, собственно, мастер-планирование, описывающее в архитектурных терминах, что, где и когда должно быть построено. Какие изменения должны произойти, какие в городе появятся общественные пространства, транспортная инфраструктура, как будут задействованы природные преимущества. Третий аспект – маркетинговый. Необходимо задействовать все современные маркетинговые инструменты. Важно обеспечить коммуникацию с жителями, проекты развития должны объединять людей", - заявил Чекунков.Такой комплексный подход к долгосрочному социально-экономическому и пространственному развитию территорий был детально рассмотрен на примере краевой столицы. Как считает глава региона, Хабаровск, в перспективе, – это город-миллионник. Одним из ключевых направлений масштабной модернизации города может стать строительство межвузовского кампуса. Участники совещания обсудили перспективы появления в городе единой современной университетской инфраструктуры, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП)."В 2021 году, в год науки и технологий, президент России Владимир Владимирович Путин поручил к 2030 году создать 25 современных университетских кампусов. Новые объекты должны обеспечивать все возможные условия для обучения и исследований, занятий спортом, запуска стартапов и работы технологических компаний. Именно поэтому сегодня межвузовский кампус – один из флагманских проектов региона", - напомнил Дегтярев.Как рассказал Чекунков, при реализации этого проекта будут задействованы механизмы по развитию Дальнего Востока."Мы обсуждали на совещании по развитию кампуса возможность совмещения и механизма Дальневосточной концессии в части развития технопарка при кампусе. И безусловно работу с Минобрнауки, чтобы приоритезировать создание хабаровского кампуса. И о возможности задействовать механизм арендного жилья, чтобы в рамках кампуса жизнь студентов была максимально комфортной и по минимальным ценам. Это одно их самых перспективных направлений, которое позволит молодым специалистам, студентам, преподавателям приезжать и заселяться в меблированные квартиры стоимостью аренды в два-три раза ниже рыночной", - разъяснил министр.Глава Минвостокразвития уверен, что и в работе по созданию нового кампуса, и в работе по развитию города должны быть задействованы все механизмы, которые сегодня в РФ нормативно существуют."И в части развития города это комплексное развитие территорий. И механизм ТОР, который сегодня донастраивается, чтобы в рамках него могли реализовываться такие проекты, как Дальневосточный квартал, который в Хабаровске один из первых планируется реализовать. Механизм Дальневосточной концессии, который позволяет, задействуя сегодняшние средства, строить объекты в 3-4 раза быстрее, чем напрямую по госпрограмме", - заключил министр.По словам главы Хабаровского края, в ходе совместной работы с Минвостокразвития России и Корпорацией по развитию Дальнего Востока власти региона постараются всесторонне оценить экономический потенциал городов, определить направления их пространственного развития в разрезе градостроительных подходов. "В будущем мастер-планы позволят наметить сроки реализации новых крупных проектов и привлечь инвесторов. А это – дальнейший экономический рост, увеличенные объемы ввода жилья, приток населения", - подытожил беседу губернатор.

https://ria.ru/20220131/kapstroitelstvo-1770268044.html

https://ria.ru/20220126/gok-1769543905.html

https://ria.ru/20220125/degtyarev-1769359234.html

https://ria.ru/20220117/gazifikatsiya-1768160723.html

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экономика, алексей чекунков, хабаровск, россия, арктика, кб "стрелка", михаил дегтярев, хабаровский край