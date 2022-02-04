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В Ростуризме назвали сумму кешбэка, полученного россиянами за две недели
В Ростуризме назвали сумму кешбэка, полученного россиянами за две недели - РИА Новости, 04.02.2022
В Ростуризме назвали сумму кешбэка, полученного россиянами за две недели
С начала пятого этапа акции туристического кешбэка участникам вернулся уже почти один миллиард рублей, сообщает пресс-служба Ростуризма. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:06
2022-02-04T11:06
2022-02-04T11:06
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. С начала пятого этапа акции туристического кешбэка участникам вернулся уже почти один миллиард рублей, сообщает пресс-служба Ростуризма.Очередной этап стартовал в России 18 января. Путешественники могут покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку в срок до 30 апреля, а в речной круиз — с момента начала навигации по 1 июня."На сегодня порядка 200 тысяч участники уже приобрели путевки и проживание в отелях на более чем пять миллиардов рублей. Суммарно на карточки "Мир" туристам вернулся почти миллиард рублей", — сказала Догузова.По ее словам, отдыхающие сейчас активно продолжают кататься на лыжах по всей стране — в Сочи, на Алтае и на Южным Урале – это Свердловская и Челябинская области, Башкирия. За культурно-познавательным отдыхом едут в Краснодарский край, Крым, Калининградскую область, Казань, Пермский край, Ленинградскую и Московскую области, две столицы.Но особенно актуальны поездки в санатории, где можно заняться здоровьем, пройти постковидные программы в Сочи и Крыму, Минводах, Белокурихе, на Алтае, Урале — в Башкирии и Тюменской области, подчеркнула глава Ростуризма.
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туризм, новости - туризм, россия, белокуриха, москва, коронавирус covid-19, кешбэк, пермский край, урал, тюменская область, республика крым, краснодарский край, минеральные воды, федеральное агентство по туризму (ростуризм), сочи, республика алтай, челябинская область, свердловская область, республика башкортостан, калининградская область
В Ростуризме назвали сумму кешбэка, полученного россиянами за две недели
Ростуризм: выплаты туристического кешбэка за полмесяца составили почти миллиард рублей
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. С начала пятого этапа акции туристического кешбэка участникам вернулся уже почти один миллиард рублей, сообщает пресс-служба Ростуризма.
Очередной этап стартовал в России 18 января. Путешественники могут покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку в срок до 30 апреля, а в речной круиз — с момента начала навигации по 1 июня.
"На сегодня порядка 200 тысяч участники уже приобрели путевки и проживание в отелях на более чем пять миллиардов рублей. Суммарно на карточки "Мир" туристам вернулся почти миллиард рублей", — сказала Догузова.
По ее словам, отдыхающие сейчас активно продолжают кататься на лыжах по всей стране — в Сочи, на Алтае и на Южным Урале – это Свердловская и Челябинская области, Башкирия. За культурно-познавательным отдыхом едут в Краснодарский край, Крым, Калининградскую область, Казань, Пермский край, Ленинградскую и Московскую области, две столицы.
Но особенно актуальны поездки в санатории, где можно заняться здоровьем, пройти постковидные программы в Сочи и Крыму, Минводах, Белокурихе, на Алтае, Урале — в Башкирии и Тюменской области, подчеркнула глава Ростуризма.