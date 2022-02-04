https://ria.ru/20220204/keshbek-1771011140.html

В Ростуризме назвали сумму кешбэка, полученного россиянами за две недели

В Ростуризме назвали сумму кешбэка, полученного россиянами за две недели - РИА Новости, 04.02.2022

В Ростуризме назвали сумму кешбэка, полученного россиянами за две недели

С начала пятого этапа акции туристического кешбэка участникам вернулся уже почти один миллиард рублей, сообщает пресс-служба Ростуризма. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:06

2022-02-04T11:06

2022-02-04T11:06

туризм

туризм

новости - туризм

россия

белокуриха

москва

коронавирус covid-19

кешбэк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585315917_0:85:3071:1812_1920x0_80_0_0_c7bc4b55b7d10b276ada7c9217a4db13.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. С начала пятого этапа акции туристического кешбэка участникам вернулся уже почти один миллиард рублей, сообщает пресс-служба Ростуризма.Очередной этап стартовал в России 18 января. Путешественники могут покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку в срок до 30 апреля, а в речной круиз — с момента начала навигации по 1 июня."На сегодня порядка 200 тысяч участники уже приобрели путевки и проживание в отелях на более чем пять миллиардов рублей. Суммарно на карточки "Мир" туристам вернулся почти миллиард рублей", — сказала Догузова.По ее словам, отдыхающие сейчас активно продолжают кататься на лыжах по всей стране — в Сочи, на Алтае и на Южным Урале – это Свердловская и Челябинская области, Башкирия. За культурно-познавательным отдыхом едут в Краснодарский край, Крым, Калининградскую область, Казань, Пермский край, Ленинградскую и Московскую области, две столицы.Но особенно актуальны поездки в санатории, где можно заняться здоровьем, пройти постковидные программы в Сочи и Крыму, Минводах, Белокурихе, на Алтае, Урале — в Башкирии и Тюменской области, подчеркнула глава Ростуризма.

https://ria.ru/20220204/vologda-1770433268.html

россия

белокуриха

москва

пермский край

урал

тюменская область

республика крым

краснодарский край

минеральные воды

сочи

республика алтай

челябинская область

свердловская область

республика башкортостан

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, россия, белокуриха, москва, коронавирус covid-19, кешбэк, пермский край, урал, тюменская область, республика крым, краснодарский край, минеральные воды, федеральное агентство по туризму (ростуризм), сочи, республика алтай, челябинская область, свердловская область, республика башкортостан, калининградская область